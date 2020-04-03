财政部：三大举措助力解决小微企业融资担保难题

人民网北京4月3日电（任妍）4月3日上午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况。会上，财政部副部长许宏才表示疫情发生以来，财政部高度重视小微企业的融资问题，全力支持小微企业现金流不断裂，按照3月31日国务院常务会议部署，围绕健全贷款风险分担机制，鼓励发展中小微企业增信商业保险产品，降低政府性融资担保费率，减轻中小微企业综合融资成本这个主题，财政部主要从以下三个方面去做工作：

第一，要求国家融资担保基金2020年新增再担保业务规模不得低于4000亿元，投资10家支农支小成效明显的地级市融资担保机构，对100万元以下的免收再担保费，其余的再担保费也要减半，就是100万元以上的要减半。

第二，要求政府性融资担保行业减半收费，将综合融资担保费率降至1%以下。确保2020年新增的支农支小业务占比不得低于80%。

第三，允许符合条件的创业担保贷款展期。研究进一步增加支持群体、降低进入门槛，将受疫情影响的重点群体纳入支持范围。预计2020年将新增支持100万个人创业者、1万家小微企业，增长的幅度会比上年增长50%以上。

许宏才称，下一步，财政部将会加快优化创业担保贷款贴息的政策，通过贴息，让更多的小微企业有钱创业、轻装上阵；改进担保激发支小动力，引导金融资源向小微企业聚集和精准滴灌，形成合力，帮助小微企业渡过难关。

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