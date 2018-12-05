原标题：自动驾驶技术发展需避免“野蛮生长”

针对如何规范自动驾驶技术发展、推动我国自动驾驶技术落地，多位接受《经济参考报》记者采访的专家建议，转变发展理念，重视核心技术研发，做好基础法律支撑，加强对相关产业的管理，规范市场秩序。

北京汽车集团有限公司新能源汽车管理部部长詹文章建议，一方面，算法固然重要，但不能蜂拥而上，忽视了其他方面的研发，传感器、处理器等技术也要齐头并进，以免在关键技术上受制于人；另一方面，车是自动驾驶技术的主体，但路也同样重要，智慧道路等配套设施的升级也至关重要。

专家表示，政策鼓励的同时，更应做好基础法律支撑。中央财经大学法学院副教授刘权建议，对于当前我国自动驾驶技术发展存在的法律性问题，应主要从三点入手。

首先，建立健全自动驾驶汽车许可与质量管理制度。有关部门应完善市场准入制度，有效规范开发者、生产者的行为，完善检验监管制度，确保自动驾驶汽车的可靠性与安全性。

其次，建立健全自动驾驶汽车道路安全行驶制度。为了确保公共交通安全，应当对于自动驾驶汽车上路的基本条件、通行时速、信号灯识别、载人载货标准、故障处置等基本问题做出明确具体的规定。

再次，对自动驾驶汽车致损的归责原则、赔偿方式与标准、制裁责任等问题做出全面具体的规定，让受害者、使用者得到公平赔偿。为了避免开发者负担过重，促进技术创新，可以建立健全自动驾驶汽车开发者和使用人的双保险制度。

此外，须加强对相关产业的管理，规范市场秩序，“戒骄戒躁”尊重产业发展规律。业内人士建议，对于市场监管部门来说，应尽快建立统一的行业评定标准，同时加强对企业宣传的管控，避免其过度、夸大宣传，以免造成消费者误解，扰乱市场秩序。自动驾驶技术作为具有发展潜力的高新技术产业，理应回归到循序渐进、尊重客观发展规律的道路上来，而非野蛮生长。

多位专家表示，当前自动驾驶技术的发展，要始终坚守安全“红线”，保障人民群众的人身财产安全。消费者对自动驾驶技术信任度和接受度的提升，归根结底还是要建立在该技术安全性保证的基础上。张希建议，自动驾驶技术发展可从公共汽车、机场摆渡车等定时定线、开发应用难度较低的场景入手，保证乘客的安全。

在欧卫安看来，智能驾驶首先应该在科技层面做得更好，能在技术方面消除公众对于智能驾驶的恐惧感，这样才能更好更快地促进智能驾驶技术的发展和应用。

张希等专家建议，一方面，传统车企和新兴科技公司需要加强合作，传统车企优势在于汽车本身，新兴科技企业优势在于对技术的专注，两方应加强合作，优势互补，共同推进技术进步；另一方面，我国自动驾驶技术的发展需要建设高级别的公共平台，各地方以平台为基础，加强交流协作、数据共享，可以有效地避免重复劳动，提升研发效率。

(责编：杨曦、仝宗莉)