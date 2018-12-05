欧元区财长同意强化救助机制

据新华社布鲁塞尔12月4日电 （记者沈忠浩）欧元集团主席森特诺4日在布鲁塞尔表示，欧元区19国财长同意强化欧洲稳定机制的作用，以提高欧元区防范和解决危机的能力。

欧洲稳定机制2012年生效，是欧盟在债务危机爆发后设立的永久性救助机制，可救助欧洲问题银行和出现危机的欧盟国家，最高放贷规模5000亿欧元。

森特诺表示，欧元区财长同意欧洲稳定机制为欧元区银行业单一清算基金提供贷款支持，并可能早于原定的2024年付诸实施。但他同时强调，欧洲稳定机制是最后的救助手段，使用该机制需确保满足适当条件。

欧元集团3日至4日在布鲁塞尔召开例行会议，讨论欧元区改革及成员国2019年预算，为下周召开的欧盟峰会作准备。

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 21 版）

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