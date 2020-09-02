欧元区经济三季度有望强势反弹

欧洲央行执行委员会委员伊莎贝尔·施纳贝尔日前接受媒体采访时表示，继今年第二季度环比大幅萎缩12.1%之后，第三季度欧元区经济有望强势反弹，但不足以恢复至新冠疫情暴发前水平。
根据欧洲央行官网8月31日公布的采访实录，施纳贝尔认为，总体而言，欧元区复苏速度和强度取决于遏制疫情的程度。虽然欧洲新增病例有所反弹，但再次全面封禁的可能性不大。
欧洲央行将于9月10日公布最新一期宏观经济预测报告。施纳贝尔表示，欧洲央行货币政策受数据驱动，只要欧元区经济基本面保持不变，就没有理由对货币政策作出调整。目前来看，欧洲央行现有紧急资产购买计划规模是恰当的。
关于近一段时间美元兑欧元汇率走弱，施纳贝尔指出，美元贬值表明全球信心恢复；同时，欧盟7月份就“恢复基金”达成一致，也增强了人们对欧元区保持稳定的信心，利好欧元。
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