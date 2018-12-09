财政部：不断完善资产评估法律制度体系

本报讯 “改革开放40周年暨资产评估行业发展30周年座谈会”日前在北京召开。

财政部党组成员、部长助理、中国资产评估行业党委书记许宏才出席座谈会时指出，资产评估行业在30年的发展历程中，坚持服务改革大局，积极参与改革实践，行业专业能力不断提升；不断完善资产评估的法律制度体系，推动评估机构和评估人员依法执业，行业规范化水平不断提高；重视评估专业人才培养，行业队伍不断扩大；立足中国国情借鉴国际经验，行业国际影响力不断上升；坚持独立客观公正的执业原则，行业公信力不断增强。

下一步，资产评估行业要继续加强行业党建工作，以党的建设统领行业建设；要深入贯彻落实资产评估法，全面提升行业法治水平；要切实加强行业监管，进一步提高行业质量；要进一步发挥资产评估在财税改革和财政管理中的基础作用，推动财政制度现代化和财政管理科学化；要加强资产评估机构内部治理和外部合作，提高行业治理水平。（包兴安）

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