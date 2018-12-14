前11月中国使用外资保持平稳

据新华社北京12月13日电 （记者于佳欣）商务部13日发布数据显示，前11个月，我国新设立外商投资企业54703家，同比增长77.5%，实际使用外资7932.7亿元，同比下降1.3％，基本保持平稳。

11月当月，全国新设立外商投资企业5158家，同比增长11.1%，实际使用外资921.1亿元，同比下降26.3%。对于增速下降的原因，商务部新闻发言人高峰分析说，主要是由于去年同期基数大。

商务部研究院外国投资研究所副主任郝红梅认为，从全年看，随着中国不断推出新的改革开放举措以及一系列扩大开放政策的落地，我国吸收外资流量将保持平稳态势。

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