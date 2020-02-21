商务部：五方面深入推进全年稳外资工作

人民网北京2月21日电 （栗翘楚）2020年2月21日，商务部举行稳外贸稳外资促消费网上政策吹风会。商务部外资司司长宗长青表示，从长远和总体上看，我国吸收外资的综合竞争优势没有改变，大多数跨国公司投资中国的信心和战略没有改变，我们有信心、有决心做好全年稳外资工作。
宗长青表示，商务部抓好全年稳外资工作，着力从以下五个方面深入推进：
一是进一步推进外资政策落地见效。大力推动包括国发23号文20条措施在内的一系列政策落实；指导外资企业用足用好应对疫情各项支持政策，保障外资企业同等适用。
二是进一步扩大外资准入。加快工作步伐，继续压减全国和自贸试验区两个负面清单，进一步扩大外资准入领域。
三是进一步提升开放平台。指导自由贸易试验区加快改革开放创新试点，培育壮大外向型经济。落实好国发11号文各项政策措施，修订国家级经开区考核评价办法，增加外贸外资考核指标权重，更好发挥其稳外贸稳外资的生力军作用。
四是进一步加强投资保护。建立健全外商投资服务体系，修订外资企业投诉工作办法，加强外资合法权益保护。
五是进一步优化投资环境。实施好《外商投资法》及实施条例，继续深入做好相关法规规章“立改废”，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境。
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