徐少春：致您的一封家书

金秋吉祥。创业25年来，这是我第一次以这样的方式与您对话！写这封信，是想告诉您，从今天起，我正式开通了微信服务号“徐少春个人号”，您可以通过这个服务号直接与我交流，不局限于金蝶的产品和服务，还可以分享彼此对生命的感悟，探讨管理哲学和商业的本质。
多年的创业生涯，算是小有收获，但也伤痕累累。金蝶经历过三次转型，2012年曾经跌落低谷，个中的焦灼苦楚常人无法理解，想必您应该能够体会。夜深人静，我感悟出“三个坚持”——坚持信念、坚持信任、坚持行动。但什么是真正的信念，真正的信任，真正的行动？什么又是真正的成功？过去两年四个月，我通过学习“致良知”，才彻底领悟，而今，金蝶的市值已是两年前的三倍！
感谢您进入“徐少春个人号”，这是一个激动人心的开始。每天，我将至少花1至2个小时与您真诚沟通。时间虽不足以回复所有问题，但我保证，每一条信息都发自我本人肺腑。我有许多思考和实践愿与您分享，更期待您的真知灼见。企业经营者对成长的渴望，就是我们的奋斗目标！
“执大象、天下往。往而不害，安平泰”。生逢其时，自当奋力一搏，无数个个体链接，便又是新的时代。金蝶期待与您同行，借时代之势砥砺共进，万千中国企业一同建立新的商业文明，让阳光照进每一个企业！
顺祝，安康！
金蝶国际软件集团董事会主席兼CEO
徐少春
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中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
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统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】