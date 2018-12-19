徐少春自述：我和改革开放的故事

徐少春，金蝶国际软件集团掌门人。80年代末，他辞掉公务员的铁饭碗，只身一人奔赴深圳蛇口。当年的深圳，恰逢改革开放10周年，领风气之先，东风劲吹，满目春意，处处弥漫着让人躁动的气息。这种干事创业的磁场吸引了无数年轻的不安分的灵魂，徐少春就是其中一位。

深圳历史上一位重要人物梁湘曾说过一句话：“如果要生一千次，我愿生在这个地方；如果要死一千次，我也愿死在这个地方。”金蝶“生于斯，长于斯，成于斯”。从最初做DOS财务软件转向做Windows财务软件，再从财务软件转型做企业ERP软件，然后砸碎ERP迈向“云战略”，历经三次“蝶变”，终于破茧而飞，成为中国企业服务市场的领军者。如今，软件业流传着这样一句话，“一部金蝶创业史，半部中国软件史。”

“忆往昔，峥嵘岁月稠”。25年创业历程，在徐少春看来，真正的蝶变就是找回真己。真己，就是每个人的至善之心。徐少春说，“我内心有一种无形的力量驱动着自己前进，这个无形的力量就是——良知。”

这是一个关于成就、变化、创造和爱的故事。

1963年，我出生在湖南省沅江市的一个小乡村。沅江市地处洞庭湖畔，因“沅水归宿之地”而得名，享有“洞庭明珠”、“江南宝地”的美誉。

我一共兄弟姐妹五个人，我排行老四，是家里最小的儿子，也因此得到了更多的疼爱。那时候，家里虽然贫穷，但人穷志不能短。从小父亲就教我们兄弟姐妹《三字经》：人之初，性本善。所以，我从那时候就相信人们内心都是善良的，是有爱心的。

我从小酷爱读书，家里没有电灯，就点着煤油灯看。外面有人来了，我就像什么事情也没有发生过，有邻居就跟我妈说，你那个小儿子是个书呆子。小时候，我最爱读《林海雪原》，梦想成为少剑波那样的英雄人物。当时，这种浪漫主义，是我心中最深的情结。

因为贫穷，我上高中的时候，经常是以咸菜萝卜来填饱肚子。我告诉母亲：“我一定要做金钱的主人，绝不做金钱的奴隶。”这为我从小埋下了立志的种子。等到我创立金蝶后不久，就提出了“五子登科”（金子、票子、房子、车子、女子）的概念，希望员工过上有尊严的生活，让员工享受公司发展带来的红利。

恢复高考制度后，父母积极鼓励我去参加高考。1979年我16岁，考取了南京工学院（现东南大学）的计算机专业。当时，我是班上年龄最小的学生，有人评价说我“文质彬彬，但又锐气十足。”大学期间，我最爱读的书是法国作家罗曼?罗兰的《约翰?克里斯朵夫》，书中写道，人生所有的欢乐都是创造的欢乐：爱情、天才、行动——全靠这一团烈火迸射出来。这句话，后来成为了我的座右铭。

1983年，我大学毕业后，被分配到武汉一家工厂。当时我为工厂编写了一个工资管理小程序，大大简化了财务人员的工作。从那时起，我心中就有了帮助财务人员从账海中解脱出来的梦想。

深圳挖到第一桶金：5万块钱

由于分配的工作与我并不合拍，我选择了继续深造，考取了财政部财政科学研究所，师从著名会计理论家杨纪琬先生，成为中国第一批会计电算化硕士研究生。

其间，我曾经写过一篇论文——《论会计电算化的标准化、通用化和商品化》，于1987年发表在《电子财会》杂志上，这是我第一次在权威杂志上发表论文。论文发表后，湖北武汉无线电六厂一个即将退休的总会计师给我写了一封信：“徐教授，你这篇文章很好！我看了以后，就想着与你合办一个会计软件公司。”原来，这位会计师把我当成教授了。

当时我心里想，原来还可以办一个公司来做这件事。回顾整个创业历程，这一刻，是我创业梦的起点。

1988年，我从财政部科研所硕士研究生毕业。毕业后，我被分配在深圳市财政局预算处，但当时我女朋友章青在山东工作，所以我选择去了山东济南。而原来去济南的那个同学，替代我去了深圳市财政局。

在济南期间，我经常去“三好电脑”逛街，琢磨着能不能办个电脑公司，推广自己研发的财务软件。在济南待了两个半月，感觉山东文化氛围很保守。因为在当时的山东，办公司还是一件很难的事。这时候，我萌生了离开济南，去深圳打拼的想法。

1988年是新中国历史上第一个“资本苏醒之年”。那时候，民间流传着“摆个小摊，胜过县官”的说法。在深圳的同学不停地给我打电话，告诉我深圳有多好：这里的女人街、跳蚤街可以买到旧衣服、旧电器，甚至很多都是进口的。30年前物质匮乏的我们，是多么渴望更高品质的衣服和电器啊！这些使我眼前一亮，对深圳充满好奇。当然，对我产生最大吸引力的还是深圳开放、包容的氛围，能够让我有机会创办一家属于自己的公司。

于是，我决心奔赴深圳，追寻梦想。我的导师杨纪琬先生——中国会计届泰斗、财政部会计司司长，给我写了一封推荐信，介绍我去深圳市蛇口中华会计师事务所工作。

来到蛇口，一下火车，我就看到一个指示牌——一边指向香港，另一边指向深圳。一看到香港方向，心里马上就反应到，我到了改革开放的前沿阵地。蛇口是改革开放的最前沿，当时蛇口工业区的招商局常务副董事长袁庚总揽大局，干的风生水起。袁庚提出的那句“时间就是金钱，效率就是生命”争议广泛，却又深得人心。

当时的深圳，自1978年改革开放开始，已经经历了10年的发展，呈现出生机勃勃的景象。这一年，中国开始接入互联网，成为国际互联网大家庭中的一员；这一年，“大哥大”在深圳街头出现；这一年，深圳大亚湾核电站已开工建设一年……1988年的深圳，处处弥漫着创业的气息，空气中蕴含着梦想、生机和活力。

这期间，我一边工作，一边开始编写财务软件。

1991年5月，我正式辞职。在去蛇口社会保险公司办理劳动保险的时候，我已经有8年工龄，但却只领取到360元。这笔钱很少，但我并不觉得惋惜；我砸碎了自己的铁饭碗，义无反顾的投入到创业梦想之中去。1992年1月，邓小平来深圳视察了。当时，全国上下都感觉科技的春天要来了，所以更加坚定了我创业的想法。

我向岳父借了5000元，开始了创业生涯。尽管当时深圳的创业氛围很好，但创业并不容易，成立一家民营企业仍然很艰难。我先承包了一家电子公司的软件开发部，作为创业的过渡。

很快，我就赚到了人生第一桶金。当时，我经常去赛格市场看最新产品，因为硬件比软件更容易赚钱，我就先做起了硬件生意。这期间，同学给我介绍了一个海南客户。因是同学介绍，我对此“一百个放心”，合同也没签，就带着30万元的电脑过去了。但去了之后，这个公司总经理百般刁难，只愿意付一半的钱，我一气之下，就把东西运回了深圳，卖给了与我有着良好合作关系的深大电话公司，挣了5万元。这在当时是一笔不小的钱，够我10年会计事务所的工资了。

虽然赚了钱，但这次经历也让我摔了个大跟头，给我上了深刻的一课：做生意，一定要先签合同，规则第一。

有了第一桶金，我就开始筹备公司了。我写了65页的可行性研究报告，提交给了深圳市科技创业服务中心审批。当时的深圳市副市长亲自批准我设立民间科技企业。后来，科技局的一个干部告诉我，这是他们见过最好的可行性报告。

1992年1月，公司正式成立，注册资金30万元。我给公司取名叫“爱普”，“爱普”反过来就是“普爱”，就是“让爱普洒人间”。英文名字叫Accounting Process Technology，指会计处理技术的意思。“账海无边，何处是岸？”我希望开发出一个财务软件，把财务人员从记账、做账的苦海中解脱出来。我要把爱带给所有财务人员，这是我的初心。

毛阿敏的歌给了“金蝶”灵感

创业的前三年是最艰难的，当时一没有钱，二没有人才。

爱普成立之初，除了我自己外，只有一名员工。我每天带着“爱普财务软件”和伙伴一起骑着自行车，逐个企业进行宣讲。如果企业不买，也可以免费试用。由于产品实用，帮助企业解决了财务报表的难题，爱普软件在财务人员那里口口相传，有口皆碑。短短几个月时间，用户就增加到了30多家，我和同伴忙得不可开交，也开始思考如何才能将公司规模做大。

要想在创业初期活下来，就必须克服两个挑战：一是快速获得融资；二是获得高素质人才。解决这两个问题，就能解决公司的生存危机。

于是，我决定对公司进行股权改造，引进战略投资伙伴。当时社会上的创投机构还不够发达，更多依赖自身人脉关系。后来，蛇口社会保险公司总经理赵勇表示了对爱普进行投资的意愿。经过磋商，蛇口社会保险公司获得了40%的股权，成为爱普第一大股东。我持股35%，是公司第二大股东。在赵勇的引荐下，美籍华人赵西燕女士也认购了公司25%的股权，成为公司第三大股东。股改之后，公司由“深圳爱普电脑技术有限公司”更名为“深圳远见科技发展有限公司”。

紧接着，机会来了。1992年10月，中共第十四次全国代表大会在京召开，确定建立社会主义市场经济体制。会议指出，以公有制经济为核心的前提下，要大力发展其他所有制经济。中央政策调整后，深圳加快了改革步伐，大规模引入外资公司，外企如雨后春笋般发展起来。

当时外资公司使用的财务软件都是国外的，有一个共同缺点——无法处理中文文本及人民币业务。而当时财政部规定，外资企业需要使用人民币作为企业的记账本货币。因此，在处理财务时，外资企业需要一套符合中国特点的软件。

我觉得，这是一个发力点，就从这方面努力。1993年，深圳市远见科技发展有限公司推出了首个财务软件产品——“金蝶”。

为什么起“金蝶”这个名字呢？实际上是源于《思念》这首歌。1988年的春晚上，毛阿敏唱了《思念》这首歌，其中有一句歌词深深打动了我：“你从哪里来，我的朋友，好像一只蝴蝶，飞进我的窗口。”再加上，我从小就很喜欢罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》，希望像里面的的主人公一样，充满人道主义和英雄主义精神。于是，我想要给产品起一个很浪漫的名字——金蝶。

金蝶的初心就是希望能够减轻财务人员工作的艰辛。当时，很多财务人员还在使用算盘这种古老的工具来处理财会业务。我希望我们的产品能够像一只金色的蝴蝶一样，飞进当时全国1200万名财务工作者的窗口，帮助他们甩掉算盘。

后来，这一理念演变成了金蝶历史上最为著名的广告语之一——“用金蝶软件，打天下算盘。”

金蝶的产品投放到市场后，由于非常契合当时深圳市场上不同企业对于财务软件的需求，所以销售情况非常好。当时很多客户只记得金蝶这款产品的名字，反而不清楚公司的具体名称。很多客户打电话咨询时候，开口就问：“是不是金蝶软件公司”？实际上，“金蝶”只是公司的一款产品。既然这款产品让客户如此印象深刻，为了让品牌效应的影响力最大化，我就把公司改名为“金蝶”。

三次对自己下手，大破大立

金蝶的历史上，经历了3次大的转型，历经三次蝶变。第一次蝶变是从做DOS财务软件转为做Windows财务软件。

先前时期，财务软件都是基于DOS系统的。1985年，微软推出了一款不同于DOS的计算机系统——Windows1.0。相比DOS系统，Windows系统有两大优势：一是增加了鼠标应用，二是可以进行多任务处理。可是直到1994年之前，Windows系统都没能在中国大规模推广，因为微软一直没能推出中文版。1994年，第一个中文版Windows系统登录中国。我当时觉得这个系统操作美观，也更加实用，体验程度远远优于DOS系统。我认定Windows系统才是未来的主流。于是想开发一款基于Windows系统的财务软件。

当时很多人认为这是一个非常危险的想法。因为Windows系统还未普及，中国大部分电脑是DOS操作系统的。而且，大部分企业的电脑配置都跟不上最新的Windows系统，金蝶的竞争对手也都是继续开发DOS系统应用的。后来美国股东赵西燕说，美国公司办公室电脑都已经换成Windows系统了，Windows系统是未来的发展方向。于是，我下定决心。经过一年时间研发，金蝶于1995年春节后推出了中国首款基于Windows操作系统的财务软件“金蝶财务软件For Windows 1.0版”。随后，金蝶又不断对软件进行升级，推出了V2.5版本等。

新软件推出后，受到市场的热烈欢迎。新软件还被中国软件评测中心确认为中国首个优秀级Windows版财务软件。金蝶基于Windows系统的软件带动了整个软件业的升级，促进了国内财务软件由DOS系统向Windows系统的迅速转移。

技术领先的产品，带动了金蝶业务高速增长，奠定了金蝶在财务软件行业中的领先地位。1996年下半年到1997年初，是金蝶销售部员工最为忙碌的时候，他们每天几乎都要加班到晚上10点以后，坐末班公交车回家。这段时间被金蝶的销售人员称为“最美好的时光”。

1997年到2008年，是金蝶的第二次转型期，从开发财务软件到开发企业ERP系统。

1997年是中国ERP行业的转折点，在此之前，国内的ERP市场主要被跨国公司垄断，其中德国SAP、美国四班软件、美国甲骨文等公司占据着ERP高端市场。随着信息化发展，国内财务软件企业不甘心落于人后。于是，1998年6月，八大财务软件商在北京联合召开了“向全面企业管理软件进军”的发布会。会上，我呼吁：“中国财务软件公司重任在肩，可以走自己的路。”

金蝶顺应时代，开发了K/3ERP产品，这是一款基于三层构架的ERP系统解决方案，实现了企业资金流、物流、信息流的三合一，并且融合了电子商务功能。K/3获得了市场良好回应。当时珠海励致洋行董事长俞敏说：“中国企业首先解决的问题是基础信息化，K/3不像国外软件那样大而全，而是抓住了最核心的东西”。他还特别补充说：“K/3是中国人做的，更适合中国国情。”

这一时期，金蝶的成长速度非常快，业绩也很亮眼。但我无时无刻不担心公司发展，害怕一有闪失，企业就会倒下去。当时的金蝶就像开了一辆跑车在高速公路上奔驰，我却只能战战兢兢、如履薄冰。

2001年，金蝶在香港上市，成为国内第一家在香港上市，登陆国际资本市场的独立软件厂商。当时，国际资本市场正经历一轮寒冬，纳斯达克指数半年内跌去了4成，互联网泡沫开始破灭。互联网公司一片哀鸿遍野，在这样的背景下，金蝶能够顺利上市相当不易。

2002年时，ERP市场竞争非常激烈。国际方面，甲骨文通过一系列收购，实力大增，与IBM、SAP、微软成为世界四大软件企业，占据着大型企业市场。国内ERP市场进入了“战国时代”，很多硬件厂商开始通过整合资源，进入ERP市场。在低利润的中小企业市场中，国内本土企业的产品同质化非常严重，为了获得客户，国内厂商开打“价格战”，导致整体利润下滑。

金蝶希望找到属于自己的蓝海，让业务保持高速增长。当时我认为，中国软件产业之所以做不大，是因为没有形成完整的产业生态链。很多软件企业都在孤军奋战，本土企业需要带动产业生态链群发展。金蝶发布了BOS平台，合作伙伴可以在该平台上研制具有自己品牌的管理软件，平台也可为企业进行应用定制和个性化开发。

当时国内厂商还掀起了一场“ERP普及风暴”，希望用标准化的ERP产品大面积占领市场。由于面向中小企业的产品易于安装、后期维护成本低，这些厂商的占有率大大提高。但金蝶没有这样做，我认为传统的ERP无法解决客户个性化需求，金蝶应该反其道而行。

我提出了“个性化ERP”战略，并把这一战略作为金蝶产品的蓝海战略。个性化ERP解决了异构系统不能有效集成，各项业务工作无法标准化、规范化，企业个性化需要无法满足的行业顽疾。于是，金蝶的“个性化ERP”战略在竞争对手“ERP普及化”的攻势中，杀出了一条血路，铺垫了金蝶的光明前景。

金蝶的第三次转型是最艰难的，这次调整是历史上最刻骨铭心的一次转型。ERP系统让金蝶的版图不断扩张，企业人数规模也在不断扩大。2008年至2010年的3年间，金蝶的员工人数涨幅超过了一倍，总人数达到近1万人。到了2011年，金蝶已经拥有12000名员工了。当年上半年，金蝶收入增长了58%，净利润同比增长43%，创下了历史之最。

当时我们都很兴奋。但中国有句古话说，“祸兮福所倚，福兮祸所伏”。没想到，8月份中期业务发布时，金蝶的股价跌了16%，第二天跌了近8%，第三天下跌6.5%，连续三天下跌几乎跌去了金蝶市值的一半。投资人认为金蝶业务扩张带来成本费用上升，并且担心企业管理失控。

2012年，金蝶遭遇了史上最艰难的时刻。上半年，金蝶净亏损达到2亿多。这是金蝶自成立以来首次亏损，不断攀升的人力成本几乎把金蝶逼向了生死存亡的险地。此时，金蝶在管理方面也暴露出一系列问题，出现了窃取商机、伪造公章、私签合同等损害公司利益的行为，有的人为了业绩制作虚假客户确认单，还有的员工缺乏保密意识屡次发生泄密事件……

这一年，移动互联网正在中国如火如荼的普及。金蝶的重心还在ERP系统和传统咨询服务业，我觉得是时候调整方向了。我的想法是把公司变成一个轻公司，未来业务更多的集中于互联网、云计算等领域。就这样，金蝶拉开了公司史上最波澜壮阔的转型序幕。

我用了两三年的时间，把原来公司的一万两千人缩减至七千人左右，员工压缩近一半。这是一件非常艰难的事情，但我们不得不主动求变、主动转型。当时整个公司士气十分低落，员工不断流失，一些高管相继离职，裁掉了一些业务，收入也自然下滑。此时，我内心无比痛苦。

我一个人回到家里，想到了“三个坚持”。我心想，我们一定要坚持下去：坚持信念、坚持信任、坚持行动。这三个坚持，支撑了我把转型走下去。

首先是“坚持信念”。我回顾多年的创业历程，心中一直有把公司做大、做强的理想，尽管走过很多弯路，但绝不能放弃。我相信只要继续坚持下去，胜利一定会属于金蝶。我深信软件行业拥有广阔前景，我常常在公司讲，金蝶所做的是一个永恒的行业，只要地球上还有企业存在，就会有我们的身影，就会有我们发光发热的地方。金蝶人要坚持信念，坚持走正道，坚持行王道。

其次是“坚持信任”。历经艰难后，金蝶有一只高度凝聚的团队，一个高度信任的集体。我不再迷信“外来的和尚会念经”，而是更信任一起奋斗的兄弟姐妹。

第三个就是“坚持行动”。这次转型让我们冷静思考，更加认清当前形势。我们把这次转型称为二次创业，是个我们一次蜕变、一次重大转变的机会。我们说干就干，随时调整，快速迭代，围绕用户体验建立“小、美、快”的创新文化。

这一年7月，我专门请金一南将军来给金蝶讲《苦难辉煌》。听完金将军演讲之后，大家感觉我们的坚持确实是对的。其中，金一南将军讲到一个故事：1927年8月1日凌晨2时，连续三声枪响，南昌城内各处起义军应声而起。揭开了中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕。随后，22000余人的起义队伍南下，计划“先得潮、汕、海陆丰，建立工农政权，后取广州，再举北伐！”

刚刚诞生的队伍信心满满，谁也没有料到，仅仅一个多月后，在敌人的疯狂反扑下，他们险些夭折——主力部队损失殆尽，朱德领导的“断后”部队成了四面楚歌的孤军。

前进还是撤退？放弃还是坚持？留下还是离开？每个人都面临选择。

南昌起义失败后，最终有八百余人的队伍上了井冈山。他们保存住的革命火种，从此再未熄灭。朱德当时曾跟他们说过这样的话：愿意离开的可以离开，相信我的跟我走。

很多人选择了相信，有一句话说——有的人因为看见而相信，有的人因为相信而看见。因为相信，金蝶人看见了希望，这给了大家很大的鼓舞，重新点燃了金蝶人心中的梦想。我们感觉到，越是在危机时刻，越要拧成一股绳，越要坚持到底。

从那之后的2014年至2015年，金蝶开始聚焦于云战略，相继推出了“云之家”等移动办公软件，进行云转型。2014年5月4日，我在金蝶总部参加金蝶“五四”青年节纪念活动。我跳上公司接待前台，砸掉了电脑，宣告一场“工作方式革命”，鼓励移动办公、社交办公、共享办公和弹性办公。8月，我和客户一起抡起大锤砸掉了服务器，宣告成立“ERP云服务事业部”。软件是过去，云是未来。这一刻，标志着金蝶“云转型战略”开始集中发力。

2017年时候，我们把ERP也砸了，这是金蝶历史上砸掉最狠的一次。砸掉ERP意味着砸掉一份自己从事的事业，而不仅仅是砸掉一个产品。抛开金蝶20多年的积累不说，很多企业的ERP至今仍在运行。但我们就是要自己革自己的命，让“金蝶云”全面代替传统ERP。金蝶的目标是，到2020年，云业务收入占比达到60%，成为一家真正的云计算公司。

在转型过程中，最难的是管理和文化的转型。为什么很多企业不能转型成功？根本原因就是企业领导者不能“放下过去”，心中装满过时的经验而不自知，还津津乐道，结果给企业带来战略盲点，既看不到战略转型的方向，又找不到转型的突破口。大破才能大立，一切的快乐都是创造的快乐，金蝶人就是要有舍我其谁的精神和勇气。

龙场之行，牵手王阳明

2016年，我去了两次贵阳龙场。龙场在贵阳市区西北七十余里，是明朝王阳明先生悟道的地方。当时的龙场，位于丛山之中，几乎与世隔绝，生活条件极其艰苦。王阳明被贬到龙场后，想起这些年来的遭遇，日夜反思。一天夜里，他顿悟到：“圣人之道，吾性自足，向之求理于事物者误也。”这就是历史上著名的“龙场悟道”。

当年6月19日，我带领金蝶42名高管来到龙场学习。到了阳明纪念堂，主办方设计了一个“立志”的活动，每个人依次跪拜王阳明先生。当我跪拜完之后，转过身来，面对金蝶的42名高管，一种莫名的情感突然充斥心中，我当场给这42名高管跪下了。

这一跪不得了，我痛哭流涕，这些高管们也痛哭流涕，和我紧紧地抱在一起。我们很多同事都是下午3点多的飞机，在上飞机之前，我们就在贵阳机场旁边的一个农庄吃了中午饭。大家的话匣子都打开了，很多人说出了心里的话，就连平时不太说话的技术型干部也滔滔不绝，说出了很多令人感动的话。

后来又去了一次，两次贵阳龙场之行，我找到了“走正道”的“不二法门”，这就是“致良知”。致良知就是走正道。这些年来，我不断地在公司提倡王阳明先生的“致良知”哲学，核心要义就是在贵阳龙场悟到的“心即理”。王阳明所说的“心”，是一种“本心”，人的本心是光明的、至善的，但是由于受到各种“欲望”的蒙蔽，本心常常失去光明，因此需要“格物致知”，才能求到自己的“本心”，这就是王阳明所推崇的“知行合一”。

我从2008年就开始苦苦探索中国管理模式，坚持了十几年。龙场之跪之后，我终于醍醐灌顶，摸到了中国管理模式的“魂”。中国管理模式，就是我们每一个企业，结合中国传统文化，通过实践探索出来的一套适合自身的管理模式，建立起来的企业自信，建立起来的深层次的文化自信。我认为，中国管理模式和西方管理模式的一个很大不同就在于“正心”。通过“正心”引导员工走向光明。我在金蝶公司大力推行的“致良知”文化，就是希望每一个金蝶人通过“正己之心”，找到本心的光明，光明就是力量。

一个人活在黑暗中是多么地累！一个人如果不能够跳出自己“小我”的境界，画地为牢，作茧自缚，就是“不知道自己不知道”，就无法去做更大的事情。所以，转型就是要颠覆自己、改变自己，颠覆自己那些传统的观念、思维模式。

那段时间，我也经常回老家，去寻找根的力量。每次我在困难的时刻回到家乡看到父母，他们就会给予我力量。父母培育了我们，一听说他们的孩子做的不错，他们就感到很骄傲。我看到他们的眼睛，内心就知道，我绝不能让他们失望。

我仍有梦，准备再大干30年

今年8月8日，我在金蝶25周年良知与梦想晚会庆典上发表了《让阳光照进每一个企业》的演讲。我觉得，人就是要走向光明。我们不能在纠结、焦虑、迷茫无明中等待，我们要走出黑暗的小我世界，走向光明的大我天地。

回望25年创业路，我初心未改“致良知”。我今年55岁，希望能够再为祖国健康工作30年，能够推动成就社会、服务民众的新商业文明。

未来的金蝶要继续坚持“致良知、走正道、行王道”，全心全意为企业服务，成为最值得托付的企业平台，与天下有志之士共商、共建、共享一个新的商业文明世界，让中国管理模式在全球崛起，让阳光照进每一个企业，让新商业文明之光普照世界。这是我如今的发心和使命。

由于中美贸易摩擦、去杠杆、去产能等内外因素，很多人对当前的经济形势不够乐观，很多企业也感觉经营压力很大。也有很多同事跟我讲，目前全国各地的GDP增长率都在下降，整体经济遇到很大挑战。但我不这么认为，我常常讲三句话：

第一句话是，经济不是在下行，而是在酝酿新的增长。这些年来，中国在新经济领域增长很快，传统经济转型调整是应该的，房地产下行不要奇怪！应该大力推动数字经济发展，加速新旧动能转换，金蝶的创新方向就是要助推这些领域的客户，帮助他们数字化转型。

第二句话是，不是没有市场，而是市场发生了变化。我们很多同事说，推广“云产品”的时候，大家都不知道“云”是什么，所以“云产品”没有市场。我说不是没有市场，是市场发生了变化。我们要告诉客户，我们“云”的价值是什么，告诉客户云产品能够帮助公司降低成本，能够催生出新的商业模式。

第三句话是，伟大的公司总是孕育在大变局之中。2008年时，受全球金融危机影响，中国经济也曾一度在下行，但后来酝酿了互联网经济的大发展。从去年开始，国内经济又开始面临新一轮压力，企业有所担心很正常。但我认为在这之中，中国经济正酝酿新的成长，数字经济将成为主力军。

市场是经常发生改变的，中国企业就应该顺势而为。很多国外的管理模式很稳定，但到了中国市场不确定性的环境中就失效了。所以，越来越多的中国企业开始赶超国外企业，华为超越了思科，立白从宝洁手中抢回了市场份额，国产家电开始全面崛起，国产汽车也正酝酿新的成长，金蝶在企业云服务领域也超越国外同行……

我们中国的企业家，尽管有时候口头上有些抱怨，但都特别有家国情怀。我觉得中国的企业家，特别有抱负，特别地勤劳，特别能奋斗。我自己可以说，把我的生命献给了分分秒秒的工作，我的很多企业家朋友也是这样。有这样一群勤奋的企业家，中国经济能不发达吗？

今年是改革开放40周年，我期待国家能够创造更加公平的市场环境，让国企和民企在开放的领域公平竞争，让市场在资源配置中起决定性作用，让不同所有制企业在相应的领域中发挥各自独特的优势。比如，在涉及到国计民生、公共设施的领域，由国家统一规划、整体把控；其他领域，让民营企业在市场中进一步发挥自身所长。

激发企业家的心之力，是最大的供给侧改革。去年9月，建国以来中央首以专门文件明确企业家精神的地位和价值，让我们企业家群体倍感振奋。国家鼓励大家讲真话、谈实情、献诤言，聆听企业家的心声，就能够及时发现问题、解决问题。国家政治稳定，社会就能够稳定，经济就会发展。

这是一个怎样的时代？我常说，这是一个风起云涌的时代，这是一个风雨无阻的时代，这是一个风雨同舟的时代，这是一个英雄辈出的时代。改革开放40年，点燃了无数中国人的梦想。“历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者和软弱者”，我们唯有无所待而兴起，与伟大祖国同频共振，去干一番伟大的事业，才能不辜负这个千年一遇的伟大时代。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)