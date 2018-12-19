金蝶助力万科从“千亿”向“万亿”房企迈进

万科，国内房地产企业的龙头，在全国60个城市进行项目开发，销售总量超过2000亿，员工人数超过3万人。2017年，万科提出打造“万亿”房企的目标。

如何打造一个为业务服务、管理服务的管理平台，有效防范风险，提升运作效率，支撑企业实现发展成为“万亿万科”， 金蝶EAS构建的万科财务共享中心，正在助力万科从“千亿房企”向“万亿房企”发展。

除了传统的住宅与物业外，万科还涉足商业地产、物流地产、长租公寓、冰雪运动、养老、教育等行业，具有传统房地产行业资金需求金额大、占用时间长、费用项目多、费用支付方式复杂、费用支付频繁等特点。

经过项目前期的标杆企业考察、案例分析、内部论证、立项、引入外部咨询方，金蝶形成了万科财务共享中心全面建设方案。核心是以员工费用报销流程为共享服务切入点，将合同类的管理费用及所有营销费用纳入共享流程，将成本类、收入类业务流程纳入共享中心。未来，万科财务共享中心运营将逐步走向成熟，为内外部客户提供专业化服务。

3-4天内上线一家公司

万科通过建立财务共享服务中心，为集团快速发展住宅、物业、商业等提供集约化财务保障。财务共享服务中心建立后，通过可复制的管理标准，在3-4天内上线一家公司，月审核单据量增加到30000多笔。

此外，万科财务共享服务中心基于金蝶EAS财务共享服务平台，将财务共享服务中心制定的一切财务制度都固化在统一的数据库中，包括财务作业流程等都在信息系统中进行统一设定，成员单位不得随意修改，从而保证总部的战略得到有效贯彻和落实。

万科在上线财务共享时，借助流程再造的理念再造财务流程，实现财务共享服务中心的业务和数据整合。财务共享模式下，实现了人员集中、流程集中及数据集中。

万科在武汉建立了财务共享中心，统一进行管理，避免了财务人员受到当地机构负责人的影响，强化财务标准的执行。同时，万科将费用报销、合同付款等18类业务流程的审批统一纳入财务共享中心，在集团范围内实现财务的集中管控。财务共享上线后，财务共享中心每月日常审核中发现了多笔以前没有发现的付款违规情况。

智能化审单提升共享运营效率

万科建立财务共享中心后，中心日均审单工作量非常大，而共享审批资源是有限的，使得报销流程有一定的滞后性，中心人员工作压力大，而一线员工对报销速度仍不满意。

为了加快费用付款流程，通过金蝶EAS信息系统建立起提单人的信用机制，对信用等级高的提单人可以免人工审核进行系统智能审单，有效提升了共享中心的运营效率，大大提高了员工的满意度。

万科构建以数据共享为核心的财务共享中心，通过多年的数据积累使其成为真正意义上的大数据中心，在大数据中心，对于财务和业务单据采集后的结构化和非结构化的数据能够展开高效的分析。通过预先设立的模型，能够挖掘出有价值的信息，有效支撑集团决策分析。

金蝶EAS构建的万科财务共享中心，系统自动化、一体化的操作，减少了人为干预，提升了资金的安全性，有效防范舞弊，并提高了运营效率与员工满意度。业务操作流程更加规范，统一财务审核标准，快速复制财务管理模式，通过四年多的建设已逐步成为集团的财务数据中心，通过各种纬度的数据分析为万科创造更大的价值。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)