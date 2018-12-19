徐少春：三个模式的成功转型 成就金蝶25年快速发展

“金蝶的转型首先是商业模式的转型，也许未来需要部分产品免费，发展增值业务；其次是管理的转型，所有个人电脑的应用都要转向手机，要建立基于手机的移动工作平台；再次是文化的转型，要鼓励员工在思想上进行改变，从‘以流程为中心’向‘以人为中心’转变，从‘以产品为中心’向‘以用户体验为中心’转变，从‘以老板为中心’向‘以员工为中心’转变。”在谈到金蝶25年的转型历程时，金蝶国际软件集团创始人、董事会主席徐少春表示。

到2017年，金蝶已经连续十三年蝉联中国成长型企业市场占有率第一，中国企业SaaS市场占有率第一，成为软件行业的知名企业。金蝶从其成立至今，先后经历了多次转型，既包含商业模式和管理模式的转型，也包含领导力的转型。

商业模式转型：从“价值点”到“价值网”

据了解，金蝶创业以来的商业模式转型历程，可以分为三个阶段。在创业阶段，金蝶的用户主要是中小型企业，产品聚焦于财务管理软件(B1)，战略目标是解放财务人员的生产力。金蝶在创业早期有两个著名口号：“账海无边，金蝶是岸”“用金蝶软件，打天下算盘”。这些都切中了当时财务管理的痛点，为财务管理创造价值就是金蝶早期商业模式的驱动力。

而在求变阶段，金蝶的商业模式转型为企业管理软件服务商(B2)，其产业组合变得更加丰富，除了传统的财务管理软件之外，增加了以 ERP 为核心的企业管理软件。而到了蝶变阶段(B3)，金蝶的商业模式转型为“云服务”商，致力于打造企业命运共同体。

据了解，1995-1997年，金蝶的年均增长率达到300%以上，依赖的就是金蝶 Windows财务软件产品。在2002-2003年明确提出了“双伙伴”计划。首先，金蝶战略方向调整为“要为客户提供企业信息化整体解决方案和行业解决方案”，成为“企业信息化的战略伙伴”。其次，金蝶调整了生态布局，制定了“产品领先，伙伴至上”的发展战略。通过集中资源，金蝶以领先的产品占领应用软件市场，和合作伙伴一道来打造管理软件产业的生态链。这次战略调整，意味着金蝶从“价值点”模式升级为“价值链”模式，并且有了生态战略的雏形。

管理模式转型：从“直觉管理”到“自我管理”

金蝶管理模式的转型历程，也历经了三个阶段，从创业阶段的激情管理，到求变阶段的国际化管理，最终转型为中国式管理，很好地契合了金蝶的商业模式转型。

在金蝶早期的发展中，徐少春亲自开发软件，金蝶早期的产品主要由他本人来完成。激情管理模式塑造出来的是“个体能力”，随着组织规模的不断扩大，如何保持组织的整体创业激情成了企业发展的大挑战，单凭创始人个人的激情已经很难点燃所有员工的梦想。徐少春敏锐地意识到组织能力是影响金蝶发展的最大瓶颈。在金蝶的第二个十年，他重点塑造金蝶的组织能力。在管理模式上，他向西方的跨国公司寻找经验，寻找科学管理，开始推行带有国际化特色的管理模式，不仅从跨国公司引进高管，还进行组织再造、流程优化、文化再造等。

但是，徐少春发现中国企业在本土管理方面有很多特别的地方，和西方企业不一样，所以他在推动“国际化”模式时产生了很多的管理焦虑。

在经过深刻的反思后，徐少春开始重新塑造金蝶的企业个性，培养企业核心竞争能力。这一次，他把管理模式转型锁定在“中国管理模式”上，他要带领金蝶探索出一条具有自己文化特色的管理之路。从2008年到2018年，历经十年的探索，徐少春找到了一种独具特色的中国式管理模式，他所提出的“致良知、走正道、行王道”是中国管理模式的核心哲学思想，由此而衍生出的管理模式则把金蝶推向一个“自我管理”的时代。

领导力转型：从“个体智慧”到“生态智慧”

金蝶领导力转型经历三个阶段：个人智慧(L1)、组织智慧(L2)和生态智慧(L3)。在创业阶段，金蝶在成立初期，主要依赖徐少春个人的智慧推动发展，不管是他的技术能力，还是他多年建立起来的深厚人脉资源，以及他的激情和领导力，都是金蝶当时最为宝贵的资源，也是金蝶的核心竞争力。

自从金蝶 2001 年在香港上市之后，徐少春把主要的精力放在人才引进、组织能力培养和文化建设等方面，他希望建立一支强大的团队，借助“国际化的管理模式”，不断激发出组织的智慧，培养组织的能力，以此来推动企业的成长。（ 作者曹仰锋，系博士、香港创业创新研究院联合创始人、院长）

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