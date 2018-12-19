金蝶为什么要“致良知”？这是很多人关心和好奇的一个问题。其实，金蝶也是在不断创新求道的路上遇见了“致良知”。

1993年，那是一个初心纯粹，敢想、敢干、敢当，敢为天下先的时代，徐少春怀着发展软件产业，振兴中华民族的初心，激情创业。

从一个人到一群人，金蝶在不断壮大，2001年，金蝶成为内地首家在香港上市的软件公司，为了突破自身的发展瓶颈，发展软件产业，振兴中华民族，金蝶人开始问道东西，上下求索。与很多中国企业一样，金蝶开始如饥似渴地学习西方管理，但基于西方文化、宗教与法律背景的管理模式，中国企业往往只得其术，未获其道。

为了找到中国管理之道，金蝶开始从“中国管理哲学、现代管理科学、成功管理实践”中寻找答案。2008年，在成思危先生的大力支持下，金蝶发起中国管理模式杰出奖遴选，立志“让中国管理模式在全球崛起”。

2011年，徐少春与成思危、许嘉璐、徐匡迪、龙永图及百名知名企业家一道，共同发起了“中国管理?全球论坛”，并发出“遵循天理良知，走正道，行王道，让中国管理模式在全球崛起！”的论坛宣言。

十年来，金蝶深入实地调研了包括海尔、中车、格力、万科、腾讯、百度、京东等在内的160多家企业、1500多名企业创始人和高管，出版超150万字的研究成果。

十年探索，硕果累累。但徐少春对于“道”依然还有困惑：到底什么是“道”？企业又如何真正做到“走正道，行王道”？ 金蝶人必须找到答案。

2012年，金蝶开始主动求变，经历转型坎坷，金蝶人坚持信念、坚持信任、坚持行动，金蝶人相信，苦难即辉煌，无论遇到多大的困难，都有能力改变一切。

命运眷顾不懈的求道者，金蝶人终于在阳明心学中找到“道”的答案。“良知即道”，依道而行，2016年6月19号，徐少春带领42名高管来到王阳明先生悟道之地——贵州修文阳明龙场，庄严立此生光明之志。

2016年，金蝶将“致良知、走正道、行王道”作为核心价值观，自上而下学习、践行“致良知”，构建朝向伟大的企业文化。

“两年多‘致良知’学习和践行，我确信自己的人生已经被彻底改变。同时我发现身边的同事也都是焕然一新，公司进化成了真正的奋斗者平台。” 一位金蝶管理者说。

“下一代金蝶云，意在打造管理新世界，‘致良知’让我们战胜了孤独、战胜了干扰、战胜了诱惑，内心更加纯粹，坚信我们可以创造出一个伟大的产品，也可以实现产品人生命的意义。”一位研发骨干说。

在著名学者陈春花的眼中：“金蝶系有8000多名员工，他们不仅仅是在追求做出伟大的产品，提供有价值的服务，本质上更是在寻找生命的意义。”

2018年8月8日，在金蝶25周年庆典晚会上，金蝶联合众多企业家、学者及社会知名人士发出《新商业文明倡仪》，一起呼唤和推动新商业文明的来临。

对于金蝶来说，遇见“致良知”是一种幸运，与人分享“致良知”是一种幸福。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)