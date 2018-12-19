许嘉璐：徐少春与世界分享中国管理的奥秘

金蝶集团近年来在徐少春先生的带领下，以“致良知、走正道、行王道”为核心价值观，自上而下推广阳明心学，以此构建具有创造性、独特性的企业文化。我唯见其进，未见其止，乐何如之。

阳明心学，作为治世、致用之学，在中国甚至在东亚地区曾经被冷落了相当长时间。究其原因，近代时期，东亚社会发展停滞、制度陈腐、经济落后，而西方科学促成了工业革命，使西方列强经济发达，进行全球殖民，无往不胜，于是，西学吸引、 折服了东方学人和执政者，以强势之态迅速覆盖了东亚。在此格局下，中华古老学说连同阳明心学必然加速式微。虽然百余年来东亚三国都有一批批学者在坚持信仰，肩担道义，秉承其说，但 狂澜猛至，谁人能够挽其于既倒!幸而世事因果相依，自有其理， 孰料 20 世纪末以来，越来越多的人察觉人心惟危，人类日益陷入种种危险之中。

所幸中华民族的文化血脉未绝，坚守传统美德的城乡人民所在多有，而且领导中国走向富强的中国共产党具有引导全国各族人民恢复并增强文化自信、自觉的力量，东亚上空又传出了振聋发聩的声音。

阳明之学的弘扬，现在正当其时——人人需要，社会需要，企业需要，国家需要，也可以说世界需要。尤其是对东亚几国来说，把积存或沉睡在个人和集体记忆中的“良知”唤醒，是解决当前种种家庭、社会、国际风险和危机不可或缺的课题。

我们提倡对阳明心学要“真学”，是指不是为任何与名利相关的目的而学，当然也就更不为装点门面而学，而是为了自己精神、 心灵的升华而学，这也就是孔子所说的“古之学者为己”。身处于新时代，更应该为天下苍生、为世界和平而学。

2018年8月8日，金蝶集团创始人徐少春在中国管理全球论坛分享中国管理的奥秘。

近十年来，金蝶集团一直在探索中国管理模式，矢志要与世界分享中国管理的奥秘，并将“致良知”视为中国管理的本质，本着“创新和奉献”的新时代企业家精神，以“致良知 +”和“互联网 +”一心一物两种力量为着力点，去构建企业命运共同体，以此助力人类命运共同体建设，其志可嘉!

“真学”与“实修”本是一体，那就是要自觉地“在事上磨”，就是并非在书斋里学，也并非只在书本文句上下功夫，而是要明其理，动于心，本着良知做前人所未做，经前人所未经，迎难而上。人生何处无坎坷?身体、环境、事业、家庭......每遇一事，无论顺逆，对己都是磨砺，也都是致良知、知行合一的机会。其中关键是要做个“有心人”，时时“反己”。

反诸己，就是动中静。遇事、遇挫，即使挨过，如果无心，也难以修己而长进。所谓“有心”，即辨人己之善恶、是非。分辨善恶与是非的标准，就是良知，也就是孟子所说的“仁之端”，也就是恻隐、羞恶、恭敬、是非之心。阳明以孟子的“所不虑而知者，其良知也”一语，立起“致良知”的大旗，让人们在生活道路上有所遵循，有所鞭策，有所追求，从而活得踏实，活得心安。

企业职场，就是“事上磨”的最重要场所。徐少春先生说，“良知即资本，企业即道场”，我非常赞同。若在企业职场之中，

时时致良知，事事致良知，一种新的商业文明就会出现，现代人也会在世俗职业中找到安身立命的意义，让人生获得庄严感和意义感，职场人士在物心两方面的幸福感也会得到提升。金蝶近两年来通过在企业落地普及阳明心学，提高了员工心性，拓展了企业经营，证明了阳明心学是非常适合现代企业管理的一种哲学。

阳明心学理论的前提，一是人人莫不自知己心之善恶、是非; 二是能够“致”其良知于家国人伦、日用万事、“尊德性而道问学” 之中;三是用功积累，日复一日，逐渐回到“如好好色、如恶恶臭”的本性、本能上来，从此无显、无讳，不揜、不饰，养得一生正气，无戚戚而坦荡荡。

回复本体、本能，是成圣之功，无法速成，需自律自省，日兮月兮，水到渠成。企业推行阳明心学，要有足够的定力和耐心， 特别是企业领导，需要率身垂范，以生命关照生命、影响生命， 日久必达大成。相信金蝶屡经如蝶蛹般的蜕变，定能走出一条中国管理模式的光明之路，成为社会主义大道上飞舞的金蝶。

新时代阳明心学的普及和传播需要创新的形式。金蝶不但建立了线下阳明学院，也利用自身的科技优势，参与搭建了阳明心学网上学习平台——致良知云端四合院，将传统书院搬上了移动互联网，善莫大焉。

企业是个小社会，可能存在不同信仰、不同民族的员工。阳明心学的精要是全体中华民族儿女的共同瑰宝，其精神实质完全 可以和其他民族文化和信仰相通共享，故对于信奉释、道、伊斯 兰、天主、基督(“新教”)的员工，也应该根据实际情况与之交流，共同探讨。儒学不是宗教，阳明心学不是15 世纪诞生的儒家

“新教义”，和所有伟大宗教一样，它也是在探索人生和宇宙的真理。这种超越信仰的交流只会给双方以启迪，并推动各自的发展创造。

当然，阳明心学并非探索人生和宇宙真理的终极点。如果王阳明的思想不和新时代精神相结合，就难以发挥其应有的最大作用。人类和万事万物的未来，总是在过去和现在的基础上继续创新的结果。

祝愿金蝶永远与时俱进，并与世界分享中国管理的奥秘。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)