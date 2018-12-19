徐少春：让每一条河流变得更加美丽

2018年9月8日，大沙河生态长廊2公里示范段正式开放。大沙河生态长廊以花的海洋景观主题进行设计建设，绿植繁茂，河水清澈，让人心旷神怡，河上赛艇、皮划艇等水上运动竞相逐浪，给深圳市民提供了一个生态、美丽、安全的休憩空间，也形成具有城市记忆特色底蕴的城市名片。

一时间，深圳各大媒体争相报道这一大事件，生态长廊所在的大沙河更是被冠以全市最美的景观河、全市最大的滨水慢行系统、最靓丽的城市“项链”、深圳的“塞纳河”等等美誉。

昔日臭水沟 ，今日美丽沙河

然而，非深圳市民可能很难想象到，这一条清澈美丽的鹏城“塞纳河”，就在两年前，还是深圳本地人民印象认知中的一条“小黑臭水沟”，水污染的“重灾区”。而大沙河这样焕然一新的转变，与一个人以及一项运动是完全分不开的，这个人就是中国赛艇协会副主席、中国赛艇俱乐部联盟主席、金蝶集团创始人兼董事会主席徐少春，而这项运动便是赛艇。

徐少春与赛艇的初识要从2014年的秋天说起。2014年，他参加了王石举办的剑桥赛艇训练营，此后，他对赛艇的热爱一发不可收拾。回国以后，他迅速发起了中国第一支企业家赛艇队，以己之力联合众多赛艇爱好者的热血与激情，在民间发起成立了超过30个赛艇俱乐部，为赛艇运动的推广做出了骄人的贡献。

离开剑桥回到深圳，徐少春常常回味剑河划赛艇的美好时光，心想要是在国内也有这样好的水域环境能够划赛艇就好了，也能让深圳人民感受下赛艇这一国际化运动的精彩与欢乐。

恰巧，深圳金蝶软件园正好毗邻南山人的母亲河——大沙河，作为一项户外水上运动，赛艇依赖于自然水域环境。经过测评，大沙河无论是水深、宽度还是航向都非常符合赛艇赛道的标准，唯一的缺憾，就是当时的沙河水质 “欠佳”。尤其是下游入海口处因为设有污水处理厂，水质污浊不堪还时不时会有阵阵恶臭弥漫，不要说进行水上运动，即便是在河岸边多待一会都容易引起不适。

怀抱着回馈社会、为民求益的初心，从2017年3月份起将近半年的时间里，徐少春积极与深圳市委常委、水务局、城管局等相关政府机构领导接洽沟通”在深圳发展赛艇运动”的申请与愿景。最终，获得了沙河河长刘庆生副市长的大力支持，亲自批复“在深圳推广赛艇运动极大提高城市品质”的指示。至此，徐少春终于顺利迈开了深圳赛艇运动普及推广的第一步。

赛艇的迷人之处很多，其中之一在于其绿色环保的特质。在推广赛艇的同时，徐少春四处奔走呼吁社会群众发扬社会责任感、倡导保护河流、绿色环保生活、全民健身的公益理念。市委政府、水务局也是大力支持配合，紧抓大沙河整治，沙河水质很快日新月异，有了飞跃的提升。

2017年4月，徐少春陪伴深圳市水务领导一行徒步沿沙河岸行走14公里巡视。

2017年5月，徐少春发起成立深圳市赛艇协会，在深圳全面推广普及赛艇运动；6月3日，在徐少春的大力推动下，深圳市赛艇文化交流中心联合举行大沙河赛艇码头启用仪式，赛艇运动在深圳的大沙河上首次试划，成为河流功能发挥的有效见证，徐少春立志将曾为污水河的沙河打造成国际标准专业赛艇赛道，激活大沙河。

同年8月，和鹭赛艇体育科技公司也应时而生，旨在以科技推动中国体育行业的新腾飞，让每一条河流更加美丽，助力实现文化健康同步飞跃。在徐少春的诚挚邀请下，越来越多企业家与社会各界人士参与到赛艇运动推广当中来，推动城市开放水域，给赛艇运动的普及提供便利。

2017年12月，时任深圳市水务局局长的王立新在出席和鹭赛艇组织的首届沙河水上运动节时指出，深圳湾入湾河流大沙河经过整治，水质已明显好转，赛艇运动功不可没。

下一步，将加快打造大沙河慢行系统，让大沙河成为继深圳湾之后另一处市民休闲娱乐的好去处，并提出了未来要在沙河举办游泳比赛的愿景展望。这在前几年可以说是所有深圳人都不敢相信的“遥远梦想”。

沙河上的赛艇运动

回到2018年9月8日的上午，沙河河畔简洁而有意义的开园仪式上，深圳常务副市长刘庆生，南山区委书记王强，南山区委副书记、区长曾湃等市委市政府领导与徐少春共同捧起沙河清水，缓缓注入“大沙河生态长廊”名牌，宣布大沙河生态长廊示范段正式开放。

随着一声响亮的鸣笛声，大沙河面上的水上运动表演队伍整齐发动，演绎了城市人民亲水、亲自然的运动活力，河畅水清、岸绿景美，处处是景，交织成画，和谐无比。

值得一提的是，和鹭赛艇为了全面推广普及赛艇运动，开设了每周二市民公益体验活动，目前为止，已有超过3000位深圳市民在大沙河上体验过赛艇运动，赛艇已成为大沙河一道别致的风景线。

徐少春接受采访表示，“沙河是深圳的母亲河，更是科技体育文化的中心，经过持续有效的水质治理，大沙河将成为真正深圳版的塞纳河。政府支持建起了赛艇艇库和下水码头，完全可以满足一场国际比赛，也有利于把赛艇运动向市民推广。在沙河上推广赛艇运动，不仅全面促进全民健身，还极大提升城市品质。”

不管是深圳的沙河还是徐少春的家乡沅江，可以说都是因为赛艇运动的发展而推动改进的，沙河从曾经的黑臭河水，到今天的“深圳塞纳河”称谓，沅江湖泊从此前的五类水治理至今到达可饮用的三类水标准，所有的这些改变，都有赛艇运动的一笔厚重功劳在其中。

正如徐少春所说：赛艇划过的地方，一定会变得更加美。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)