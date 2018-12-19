金蝶集团创始人、董事会主席徐少春这几年干了件很酷的事情：一直是运动健将的他又添技能成为赛艇高手，在2014年至2017年期间率领企业家俱乐部南征北讨，从岭南到东瀛，从欧陆到美洲，和团队在国内外各类赛艇竞赛中亮相，屡次夺冠。

众望所归下，这位在白浪淘淘中奋勇向前的激流男孩因对民间赛艇运动的发展有突出推动作用，在2016年当选为中国赛艇协会副主席。从此以后，徐少春除了组队参赛，还不断宣讲赛艇心得，为中国的体育事业打call。

徐少春和王石划赛艇

说到徐少春和赛艇结缘，还真离不开中国地产大佬王石。自2014年受亚赛联名誉主席王石的邀请，参加剑桥赛艇游学营之后，徐少春便迷上赛艇这项古老而优雅的运动。从此人不离桨、桨不离人，他像一名热情洋溢的布道者，不断对外宣扬赛艇运动的意义。

“赛艇应该是我见过最迷人的运动之一，它能够最大限度把人的心肺功能调动起来，”他笑言，周遭朋友无论男女，在接触赛艇后一律“逆龄生长”，年轻了许多。徐少春将热情化为实际行动，用对赛艇的热情与坚持带动了家人、朋友、同事纷纷加入赛艇爱好者的行列，持续号召更多人加入这项“减龄”又健康的运动。

徐少春不仅在核心商业圈推广赛艇文化和环保意识，还在短短两年多时间内，发起创办了超过20个民间赛艇俱乐部——包括华赛艇俱乐部、金蝶赛艇俱乐部、金蝶明珠会赛艇俱乐部（深圳、广州、武汉、泉州、大连、天津、长沙、厦门、沈阳等各分部）。

2016年9月，中国赛艇协会发起成立中国赛艇俱乐部联盟，由徐少春先生出任联盟主席，主管全国赛艇俱乐部工作。徐少春主席提出“让每一个赛艇爱好者在全世界都能划船”、“让每一条河流都更加美丽”的美好愿景，并从此付诸于实践。

对于这一系列看似“离经叛道”的“大胆”行为，了解徐少春的朋友并不感到讶异。徐少春年轻时就喜欢篮球，为的不光是挥洒汗水的快感，“求胜”和“突破自我”的追求，更是写在他血液里的真我流露。

曾经，30岁的徐少春曾选择抛下一切创业。如今，50多岁的徐少春在事业之外勉励推广运动精神，将“云计算，划赛艇，致良知”视为终身追求，赛艇健将、运动大使，成为他在“金蝶老板”之外的另一身份。

很多人会好奇发问，运动那么多，为何独钟情于赛艇？徐少春总会孜孜不倦地解释：赛艇多好啊，对人体没有很大的冲击，但同时又能够锻炼全身肌肉，经由赛艇运动，胸肌、小腿、手臂、心肺，还有内脏，全身上下全都能锻炼到位。

面对这项天命之年才结识的新运动，徐少春可是卯足劲全力以赴。身为赛艇俱乐部创办人，他在“竞品研究”上下足功夫，把各国赛艇俱乐部讯息翻了个底朝天，最后做了份45页的ppt，兴奋地宣告：我们的赛艇俱乐部不但要做到中国最强，还要做到世界顶尖！

徐少春的决心像当初搭乘南下深圳的火车一样不回头。赛艇对他来讲，不单是运动，还是竞技。既然是竞技，就要拿奖拿名次，没有人响应，他就9规定自己每天早晨6点到8点晨训，风雨无阻。

这种“死嗑”精神感动了几位朋友加入晨练队伍，让一群事业有成的中年男子天天早起划艇。在接触赛艇之初的2016年10月，他率领的华赛艇队报名参加了在香港的大师杯国际锦标赛，当时组织俱乐部的兄弟们培训了一个月，想要打败心中的竞争对手:王石先生创办的深潜俱乐部。

在那天比赛，在1000米的决赛中，华赛艇最终以3分42秒的成绩战胜了深潜俱乐部。成绩领先于对手半分钟，那一刻徐少春与队员们非常非常的兴奋，因为实现了他们心中的目标，也让其他赛艇人重新认识了华赛艇俱乐部。

华赛艇俱乐部虽然创建时间不长，但是通过赛艇这个运动，不仅变得让徐少春和队员们身体和心态更加年轻，更重要的是，一种坚固深厚的兄弟之情诞生了，在同一条船上，队员们斗志昂扬的喊出他们的口号—— “兄弟兄弟，同舟共济”。

赛艇可以带动一个团队，让队员们从陌生到熟悉，最后建立一种兄弟般的情谊。不仅如此，还可以带动一个家庭，徐少春的太太章青，就是去年香港赛艇锦标赛女子双人双桨的金牌得主。可以说，赛艇让徐少春的事业和家庭都产生的巨大的影响。

“到底为什么我喜欢赛艇？因为我爱Fashion，为什么要Fashion，因为要拥有Passion，为什么要Passion，因为要Fighting，为什么要Fighting，因为我有Mission，Mission是什么，就是实现金蝶的转型，破蛹化蝶，蝶变成金，”徐少春表示。

注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。

(责编：李楠桦、仝宗莉)