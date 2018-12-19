以生命温暖生命——徐少春与远方的孩子们

2018年8月8日，金蝶集团25周年庆典晚会上，一群来自天南海北的孩子和老师们站上了绚丽的大舞台，用清亮真诚的歌声歌唱着爱与梦想。那一刻，坐在台下的徐少春又一次眼眶湿润了。

熟悉徐少春的人都知道他是一个“强人”，金蝶25年的创业路，即便在最艰难的时候，他也没有流过泪。但身边的同事常常发现，近年来，徐少春常常为一群孩子和老师感动流泪。

这是一群金蝶的“家人”——一群金蝶多年爱心资助的孩子和老师代表。筹备庆典时，徐少春说：“金蝶25周年生日，将她们都邀请过来吧，一个（地区）都不能少！”在徐少春心中，不是要邀请这些孩子来给金蝶的公益事业站台，而是邀请她们过来团聚，感受金蝶大家庭的温暖，感受良知与梦想的力量，科技与文明的力量，在孩子和老师们生命中带去更多的爱与光明。

十年前，当汶川地震发生时，徐少春亲自驱车前往现场，看到震后灾区的孩子们学业可能被耽搁，徐少春当即决定给予捐赠援助，帮助这些灾区的孩子们能与其他孩子一样，享受同等的教育的权利。

徐少春与四川茂县、雅安的“家人们”

四川茂县的符春欢就是这些孩子中的一位，“将金蝶带你我的生命里的恰是10年前的汶川大地震，在那段不愿回望的日子里，金蝶的到来，恰是一股流入心底的暖流，也是刺破寒夜的曙光，让我们在悲痛中，有备受关怀之感，体会到人间大爱；在不知所措之时，感受到鼓励与指引的力量，叫我走出悲痛与迷茫。” 后来春欢顺利考上了大学，一入大学便加入红十字会，积极参加各类助残、捐赠、义卖等等公益活动。“因授过玫瑰，感受到了满满的爱意、温暖与感动，却对授送之人无以为报，便在力所能及之时，做一些力所能及之事，希望能将我感受到的人间善意，分享给他人。”春欢说：“总觉得唯有如此，才不会辜负金蝶，以及像金蝶一样帮助、指导与爱过我的人们。”

2018年8月8日，正在中央民族大学就读研究生的春欢受邀第一次来到金蝶，参观金蝶，参加晚会，一起聚餐，春欢说：“此次金蝶生日之旅更是充满震撼与收获，近距离的看金蝶，唤醒了我内心的渴望与动力，在特定的生命历程迷茫阶段，让我坚定未来的方向，明白生命的底气，做人的榜样。”

另一位四川雅安地震之后受金蝶资助的高三学生梁辉旭说：“我来过金蝶两次了，真的很感谢金蝶集团给我的机会，让我能看看山外的世界。我曾对徐伯伯说我想做一个有能力的人，通过这第二次金蝶之旅，我不光想做一个有能力的人，还要像徐伯伯一样做一个对社会有贡献的人。为了这个梦想，我要不断地努力，努力，再努力。”

秦智斌，一位“美丽中国”项目的支教老师，他说：“每每想起那晚（金蝶25周年庆典晚会）的经历，震撼、激动、喜悦的情绪便涌上心头。脚站在泥土，眼放在云端，金蝶创新出了云苍穹，而我们更是持续关注着公益教育领域，关怀着乡村里面的孩子。再次感谢金蝶对美丽中国的大力支持，期待下一个十年，继续携手在公益慈善的道路上，致良知，圆梦想！”

徐少春与沅江共华镇小学的小朋友们

每次看到了这些孩子和老师们，徐少春都被感动得流泪：“我们给予孩子们一点点的爱心，看看孩子们给予了我们多大的回报！”

徐少春说：“人生最大的快乐是致良知的快乐”。从良知出发，以生命影响生命，以生命温暖生命，这是一切事业最动人之处，金蝶的公益爱心事业也许不是最大的，但总温暖着他人，也温暖了自己。

附：金蝶公益爱心事业简介

1998年8月8日，金蝶公司向国家教育部及北大、清华、复旦等全国50所知名大学捐赠价值1000万元的金蝶软件。

2002年，金蝶在湖南沅江市捐建金蝶希望学校成立“金蝶助学基金”，捐赠沅江金蝶希望小学50万元，捐赠沅江市第一中学现金100万元；

2006年，金蝶捐资100万元成立金蝶（沅江）助学基金捐助沅江希望小学。

2008年，金蝶人为四川重灾区茂县捐赠教育奖助金200万元。

2013年，2016年金蝶集团分别在雅安田家炳中学学校、雅安雨城第二中学特别成立了“金蝶教育移民班”，帮助每届移民班50名贫困学生走出困境，顺利完成初中、高中三年学业。

2016、2017年99公益日，金蝶集团创始人徐少春与众多热心公益人士一起，共同发声支持“美丽中国”公益组织，让所有中国孩子，无论出身，都能获得同等的优质教育让每一位中国孩子都能享受同等优质教育。

2016年，金蝶集团为支教项目，支教公益组织“美丽中国”捐赠150万人民币支教基金。

2017年7月8日，金蝶集团与美丽中国支教项目宣布达成合作。金蝶将在未来两年，将旗下金蝶云收入的千分之一捐赠给美丽中国，并利用在云计算领域的技术及资源优势，共推教育资源匮乏地区的基础教育。

2017年9月，回报母校，资助乡村儿童教育，徐少春捐赠400万元，为母校湖南沅江共华镇中心小学兴建的教学楼落成，徐少春亲自为它命名为“立志楼”，希冀学子志存高远、笃志力行。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)