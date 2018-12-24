原标题：莫让“替父卖酒”这类煽情营销愚弄欺诈消费者

史奉楚

一段时期来，国内多个网络平台上都出现了“替父代言卖酒”的广告推文。这些推文的主角大多是“陈静”，称父亲在仁怀市茅台镇酿酒40多年，自己大学毕业辞去高薪工作，决定帮父亲代言美酒。12月22日，贵州仁怀市委宣传部通报称，经调查，网上“陈静替父代言卖酒”广告系虚假宣传。主角“陈静”及“父亲”毫无关系，也不从事酒行业。案发后，醉臣酒业主动删除虚假广告推文，监管部门给予其广告发布费5倍的处罚，即45000元。

随着网络的普及以及人们网络购物习惯的养成，大多数商家开始通过网络发布广告，推销商品和服务。但近年来，网络上不断出现替父亲卖酒、帮爷爷卖蜂蜜、代奶奶卖茶、为叔叔卖海参之类的煽情文章，让消费者产生代入感和“同情心”，不惜花高价买下所谓的优质产品，却发现上当受骗。对此，监管部门和网络平台理当尽到监管、审核责任，将此类欺诈广告拒之门外。

对普通消费者而言，在刷朋友圈、浏览网页时，如果浏览了“大学生辞职创业替父亲卖酒”之类的文章，往往会被文章中煽情的情节、主人公艰辛的创业所感动，并可能会在感召之下购买一些所谓“货真价实”、“原生态”的产品对作者表示支持。假如文章所描述的内容是客观存在的，相关商品也不存在质量问题，且和文章描述一致，倒也无可厚非。

但事实真相却恰恰相反，从媒体曝光和相关部门的调查来看，不仅“替父卖酒”中的主人公是虚构的，与所谓的酒类生产毫无关系，就连“货真价实的自制产品”也是贴牌生产。这完全是彻头彻尾的包装和骗局，目的就是让人们产生同情心和同理心，进而购买商品。

市场经济更讲究诚实守信，任何营销都不能隐瞒真相或者虚构事实。以摆拍方式制造假象，编造出“大学生辞职创业替父亲卖酒”之类的创业励志类文章或心灵鸡汤，无疑是有违商业伦理的恶意策划。公众的善意经不起折腾与欺骗，煽情类营销一旦被揭穿，必然会招致憎恶与反感，恶意透支公众信任则会加剧社会冷漠，让人们在“狼来了”心理作用下不再轻信他人。

这类营销已经涉嫌虚假广告和虚假宣传。根据《广告法》等规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者，不得损害社会公共利益，违背公序良俗。如果违反，除承担行政处罚责任外，商家还可能因欺诈经营而承担退一赔三的责任，如果系食品药品的话，则将承担退一赔十的责任。如果查实广告经营者明知系虚假广告而依然发布的，还可能承担连带赔偿责任。

总的来说，无良商家通过这种精心策划和导演获得了关注、流量和利益，公众的同情心、知情权被利用，成了花高价买劣质产品的受害者。法治社会和市场经济中，理当坚守诚实信用和守法经营，“替父卖酒”之类的虚假宣传理当被处理。

监管部门还应进一步强化执法力度，互联网平台则应尽到审核和事前审查责任，采取技术措施屏蔽、删除、下架这些充满套路的营销，让消费者不再总是被愚弄和欺骗。

(责编：仝宗莉、赵爽)