原标题：严打“恶意营销” 快手清理低俗等违规账号3125个

今年5月至6月，在国家网信办统一部署，北京市委网信办的统一安排下，快手平台压实企业主体责任，深入开展网络恶意营销账号专项整治行动，取得显著成效。截至目前，平台累计清理违规账号3125个，社区环境得到进一步净化。

快手有关负责人介绍，自专项整治行动启动以来，快手平台由风控、安全、审核等相关部门成员联合组成的专班小组，对平台内恶意营销账号情况进行全面梳理。结合平台特点，快手重点针对恶意炒作、“封面党”、造谣传谣、侵权假冒、低俗色情等5类恶意营销账号进行全面清理，对问题账号从严从重打击处置。

“针对不同类型的恶意营销账号，平台有的放矢，采取了有针对性处置措施。”快手有关负责人介绍，平台通过技术主动拦截、专项集中审核和引导用户举报等多种方式，加强内容治理；根据恶意营销号违规情节严重程度采取限制流量、限时封禁、关闭账号等处置措施；针对有组织团伙性质的恶意营销账号，平台第一时间固定证据、上报线索，集中从严打击，并及时对外公示典型案例。

据了解，本次专项行动开始之初，快手平台在“快手管理员”、微博“快手小客服”官方账号、官方网站显著位置主动发布专项行动公告，提出明确整治措施，并公布用户投诉举报方式，之后每周五对外发布一周处置情况。

另外，为主动贯彻《网络信息内容生态治理规定》要求，推动公司内部及平台用户更加深刻了解本次恶意营销账号专项整治行动精神及社区安全规则，快手从恶意炒作、“封面党”、造谣传谣、侵权假冒、低俗色情等5个方面，专门策划开展了3期生态规范专项直播活动，收到了良好的宣传教育效果。

快手有关负责人表示，通过本次专项行动，平台社区环境得到进一步净化，营造了风清气正的社区氛围。下一步将常态化开展网络恶意营销账号整治行动，坚决抵制不正之风，严厉打击各类不良行为，积极引导广大用户参与举报，全力营造清朗的网络空间。

(责编：毕磊、夏晓伦)