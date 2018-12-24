23场新闻发布会9大关键词读懂国家发改委的2018

编者按：暑往寒来又是一年将尽，2018年，面对复杂而严峻的内外形势，国家各部委勇担职责主动发声，召开了系列发布会，廓清迷局、回应热点，为国民经济健康发展正视听、添活力。

公开资料显示，截至12月24日，国家发改委2018年已陆续召开了23场发布会，话题涉及投资、消费、物价、供暖等方方面面，人民网记者同您一起来看看9个关键词。

1、固定资产投资：增速VS量力而行

投资，被誉为拉动GDP三驾马车之一。国家发改委新闻发言人孟玮10月24日在发布会上介绍，前三季度发改委共审批核准固定资产投资项目147个，总投资6977亿元。

梳理可见，第三季度投资项目数量维持在50个左右，但投资金额是一季度的2.6倍，二季度的4.8倍，反映下半年以来，国内固定资产投资尤其是高技术、能源、交通等基础设施建设投资领域可谓大动作不断。12月14日发布会新披露的数据是，11月新增投资项目13个，总投资额242亿元，显示上述增速有所调整。

早在2017年3月，国家发改委就曾明确表示，“固定资产投资规模”和“投资刺激计划”不是一回事，不具有可比性，经济新常态下我们不能搞“大水漫灌”式的强刺激。

孟玮在今年11月15日的发布会上再次强调，保持基础设施领域补短板力度，各地方、各部门要坚持尽力而为、量力而行，合理安排工程项目建设，坚决避免盲目投资、重复建设。

2、物价：平稳运行 未来上涨动力不足

9月份CPI数据发布后，社会上出现了有关“通胀”甚至“滞胀”的声音，对此，孟玮明确表示，“我们认真研究分析后认为，这种担忧多虑了，当前，我国物价保持平稳运行，并未出现趋势性上涨迹象。”

今年前三季度，我国重点商品价格总体在正常范围内波动。CPI同比上涨2.1%，剔除能源和食品价格的核心CPI同比涨幅与上年同期基本持平； PPI同比上涨4.0%，较上年同期回落2.5个百分点。最新数据显示，11月份 CPI涨幅比上月收窄0.3个百分点；PPI涨幅比上月收窄0.6个百分点。

专家认为，当前我国物价保持温和上涨水平，为宏观调控政策创造了较好的物价环境。未来一段时间，整体物价上涨动力不足，CPI和PPI同比涨幅可能收窄。

据发改委分析，今后一段时间，尽管可能会受到季节性、临时性等短期扰动因素影响，但不会改变物价总体平稳运行的态势。主要是因为我国农业生产稳定，粮食、生猪、蔬菜、油料市场供给充裕；工业生产平稳，工业消费品市场总体供大于求；服务业供给数量和质量不断提升。

3、区域协调发展：雄安蓝图绘就 新格局正在形成

雄安新区设立一年多来，围绕打造北京非首都功能集中承载地，做深做细雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划、白洋淀生态环境治理和保护规划等，京津冀协同发展取得多项突破性进展。

区域发展不均衡是中国的基本国情之一。改革开放40来，我国相继实施东部率先、西部开发、东北振兴、中部崛起的区域发展总体战略。特别是党的十八大以来，随着“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展战略的提出，粤港澳大湾区建设、海南全面深化改革开放的深入推进，区域协调发展新格局正在形成。

国家发改委披露，2018年国家新开工西部大开发重点工程28项，投资总规模为4824.58亿元。今年前三季度，东部地区投资同比增长5.8%，增速比1-8月份提高0.1个百分点；中部地区投资增长9.6%，增速提高0.4个百分点； 西部地区投资增长2.3%；东北地区投资增长1.7%。总体来看，经济运行平稳，东部地区稳中提质，中西部地区经济增速快于全国水平，东北地区经济进一步回升。

4、民企纾困：是好企业我们就拿钱救

现阶段经济发展处于转型期与换挡期，面临复杂而严峻的内外形势，如何助力民营企业纾困，国家发展改革委一直在行动。孟玮11月15日在发布会上明确表示，对因现金流紧张发生债券违约，但符合经济结构优化升级方向、有前景的民营企业给予必要的财务支持和救助。

具体举措表现在，按照市场化、法治化原则化解处置违约债券风险，助推区域内产业龙头、就业大户、新兴行业等重点民营企业纾困。配合金融管理部门，实施民营企业债券融资支持计划和股权融资支持计划等，出台有利于民营企业通过债券市场开展市场化融资的政策措施，拓展民营企业融资渠道。

另一方面，通过让民营企业更好参与混合所有制改革、推行营商环境评价体系等举措，支持民营企业发展。国家发展改革委副主任宁吉喆近日透露，目前我国已经在电力、石油、铁路等7个重要领域推出三批共50家试点示范项目。接下来，要尽快启动第四批试点。

5、乡村振兴：打造现代版“富春山居图”

《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》于今年9月正式公布，规划提出，坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动，统筹城乡国土空间开发格局，优化乡村生产生活生态空间，分类推进乡村振兴，打造各具特色的现代版“富春山居图”。

正如党的十九大报告把长期以来对农村的称谓从“农村”变成了“乡村”，还明确要求“培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的‘三农’工作队伍”。以亲情思维打开乡村振兴之门，广大农民的积极性才会被切实调动起来，乡村振兴所需要的技术和资本才能更有效地在乡村社会基础建设中发挥作用。

(责编：仝宗莉、赵爽)