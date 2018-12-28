原标题：国产大飞机C919明年完成全部6架试飞机生产

在第三架C919试飞的同时，第四架C919也即将进行总装，试飞工作全面提速，C919的批量生产工作也在加紧进行。

厂房中这架初具雏形的飞机就是第四架C919大型客机，它即将被送往总装车间完成最后的组装工作。车间的负责人孟建新介绍，现在，C919的生产速度要比刚开始时提高不少。

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