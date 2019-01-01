稳住“三农”基本盘（锐财经）

日前闭幕的中央农村工作会议指出，牢固树立农业农村优先发展的政策导向，切实稳住“三农”这个基本盘，突出抓好“三农”工作各项硬任务的落实，确保顺利完成到2020年承诺的农村改革发展目标任务。相关人士指出，此次会议研究落实未来两年“三农”工作必须完成的硬任务，部署2019年农业农村工作，为巩固发展“三农”持续向好形势提供了重要支撑。

毫不放松粮食生产

中国是一个有近14亿人口的大国，粮食始终是事关国计民生的最重要农产品。

中央农村工作会议强调，要切实抓好粮食生产，稳定粮食播种面积，调整优化生产结构，确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。

根据国家统计局数据，2018年全国粮食单位面积产量375公斤/亩，每亩产量比上年提高0.9公斤；全国粮食总产量13158 亿斤，仍处于高位水平，属于丰收年景。

“虽然我国粮食产量多年保持在高位水平，粮食尤其是谷物库存较为充裕，种植结构调整取得阶段性进展，但我国粮食生产基础尚不稳固，还未完全摆脱靠天吃饭的局面，粮食供给地区不平衡、结构不合理、种植效益低等问题仍没有从根本上解决，确保国家粮食安全任重道远。”国家统计局农村司首席统计师侯锐表示。

国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆对本报记者分析，面向未来，工业化、城镇化都将需要大量粮食资源，人们对粮食的需求依旧很大，应毫不放松粮食生产。具体来看，就是要藏粮于地、藏粮于技，深入推进农业供给侧结构性改革，有效提高粮食生产能力，不断调整优化生产结构，特别是要注重优质、特色、绿色，让广大农民能从中有较好的回报，调动农民的积极性。

中国人民大学副校长朱信凯认为，我国城乡居民食物消费结构已发生深刻变化，要在确保粮食产量不下滑、结构更合理、质量有保障的同时，强化棉油糖、肉蛋奶、果菜茶、水产品的综合供给能力，不断完善粮食安全和重要农产品供给保障的政策体系。

2019年再减贫千万

未来两年“是全面建成小康社会的关键时期，是打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的历史交汇期”。中央农村工作会议作出这一判断。

国务院扶贫办主任刘永富介绍，2018年脱贫攻坚重点工作扎实推进，年度任务全面完成，预计全年减少农村贫困人口1000万以上。“6年间，现行标准下的农村贫困人口累计减少8000多万，每年减贫规模都在1000万以上，前所未有，也改变了以往新标准实施后减贫人数逐年递减的趋势。”刘永富说。

叶兴庆认为，打赢脱贫攻坚战三年行动已经实现了良好开局，未来两年将是确保贫困人口如期脱贫的关键阶段，也是任务比较艰巨的阶段。在此过程中，要做好两方面工作：一是要聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，将资源更多地向这些地区和群体倾斜，加快落实相关政策措施；二是要巩固脱贫成果、提高脱贫质量，在近几年脱贫的基础上，减少和防止贫困人口返贫，把因病、因学、因灾等返贫的可能性降至最低，建立精准防贫机制，切实完成好打赢脱贫攻坚战这一底线任务。

“2019年，要确保再减少农村贫困人口1000万左右，实现300个左右贫困县摘帽，基本完成‘十三五’易地扶贫搬迁规划建设任务，为2020年全面打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。”刘永富说，2019年脱贫攻坚要聚焦深度贫困地区集中攻坚，努力解决“两不愁三保障”突出问题，深入推进东西部扶贫协作和定点扶贫，加大扶贫投入，加强资金监管，做好中央专项巡视整改工作，激发贫困群众内生动力，加强脱贫攻坚总结宣传，进一步完善建档立卡，做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的衔接。

“优先发展”落到实处

粮食生产、脱贫攻坚之外，中央农村工作会议还在多个方面明确了硬任务，包括抓好农村人居环境整治三年行动、大力发展乡村产业、实施村庄基础设施建设工程等。

“把这些方面明确为硬任务，既是因为相对城市和农村其他领域来说，这些方面明显滞后，也是因为这些方面关系到农民福祉、经济社会发展全局。只有把硬任务完成好，才能切实增强农民的获得感、幸福感、安全感，保证全面建成小康社会目标的成色和含金量。”叶兴庆说。

叶兴庆进一步指出，要确保顺利完成到2020年承诺的农村改革发展目标任务，就必须真正把这些硬任务放在首位，聚力攻坚，大幅增加投入。

中央农村工作会议强调，要加强党对“三农”工作的全面领导，把农业农村优先发展落到实处，强化五级书记抓乡村振兴制度保障，选优配强“三农”干部队伍，切实加大“三农”资金投入力度，把“三农”作为财政优先保障领域和金融优先服务领域。

“农业农村优先发展是政策导向，要推动其落地就需要实实在在的措施。其中，政府要充分发挥作用，加强懂农业、爱农村、爱农民农村工作队伍建设，在干部配备上优先考虑。同时在基础设施、财政、公共服务等方面也都要向农村倾斜，切实推动农业农村优先发展。”叶兴庆说，此外，要深化改革，激活市场、要素和主体，充分调动农民群众及全社会的积极性主动性。

(责编：袁勃)