2019，开放利好加快释放

图为在负责上海国际贸易单一窗口技术开发的亿通公司本部大楼，工作人员介绍中国（上海）国际贸易单一窗口的相关情况。

新华社记者 金立旺摄

图为无人机拍摄的首届中国国际进口博览会主场馆——国家会展中心（上海）。

新华社记者 凡 军摄

图为在广东省广州市的梦想舍自家烘焙咖啡馆，店员为客人冲调来自埃塞俄比亚的咖啡。

新华社记者 程 丽摄

图为在青岛西海岸新区保税物流中心，一辆装载货物的车辆等候通关。

（新华社发）

扩大进出口贸易、放宽市场准入、推动共建“一带一路”、促进贸易和投资自由化便利化……进入2019年，一系列全方位对外开放的政策措施陆续落地，开放领域的利好正加快释放。

调整进出口关税稳外贸

2018年底召开的中央经济工作会议提出，要扩大进出口贸易，推动出口市场多元化，削减进口环节制度性成本。

就在会议闭幕后不久，国务院关税税则委员会发布通知，自2019年1月1日起对部分商品的进出口关税进行调整。此次调整都有哪些看点？

首先看进口。自2019年1月1日起对706项商品实施进口暂定税率。包括取消氯化亚砜、新能源汽车用锂离子电池单体的进口暂定税率，继续对国内发展亟需的航空发动机、汽车生产线焊接机器人等先进设备、天然饲草、天然铀等资源性产品实施较低的进口暂定税率。

同时，自2019年1月1日起，对中国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、韩国、澳大利亚、格鲁吉亚以及亚太贸易协定国家的协定税率进一步降低。

此外，2019年7月1日起，我国还将对298项信息技术产品的最惠国税率实施第四步降税，同时取消14项信息技术产品进口暂定税率，缩小1项进口暂定税率适用范围。

再看出口。为适应出口管理制度的改革需要，促进能源资源产业的结构调整、提质增效，自2019年1月1日起，对化肥、磷灰石、铁矿砂、矿渣、煤焦油、木浆等94项商品不再征收出口关税。

相关人士认为，这样的调整不仅有利于发挥好关税统筹利用国内国际两个市场、两种资源的重要职能，有利于统筹协调国内相关产业均衡发展，也有利于推动开放合作，共享发展成果，促进我国对外贸易稳定增长。

跨境电商进口商品扩围

对于不少消费者来说，跨境电商零售进口是满足其品质化多元化消费需求的一个重要渠道。如今，这一领域也传来好消息：自2019年1月1日起，调整跨境电商零售进口税收政策，提高享受税收优惠政策的商品限额上限，扩大清单范围。

税收政策调整方面，一是将年度交易限值由每人每年20000元提高至26000元，今后随居民收入提高相机调高。二是将单次交易限值由2000元提高至5000元，同时明确完税价格超过单次交易限值但低于年度交易限值，且订单下仅一件商品时，可以自跨境电商零售渠道进口，按照货物税率全额征收关税和进口环节增值税、消费税，交易额计入年度交易总额。三是明确已经购买的跨境电商零售进口商品不得进入国内市场再次销售。

商品清单方面，将部分近年来消费需求比较旺盛的商品纳入清单商品范围，增加了63个税目商品。

这63个税目商品主要涉及部分食品、纺织服装、鞋靴、首饰、小家电、文体用品、健身器材等商品类别，不仅包括葡萄汽酒、麦芽酿造的啤酒、望远镜、电子游戏机、滑雪靴、旱冰鞋等，还涵盖了蒸汽眼罩、家用粉尘仪、剃须刀刀头等国内“网红”商品。

财政部关税司司长冯晋平指出，上述政策的调整，是对2016年出台的跨境电商零售进口政策的延续和完善，是扩大开放更大激发消费潜力的重要举措。同时针对跨境电商发展迅速、商品多样化、更新快的特点，财政部将会同有关部门，根据这些特点，并综合考虑整个跨境电商发展、消费者需求、监管条件等情况，对跨境电商进口商品清单适时进行调整。

外商投资迎统一基础性法律

进出口之外，外商投资也是利好多多。部署2019年经济工作时，中央经济工作会议明确提出，要放宽市场准入，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，保护外商在华合法权益特别是知识产权，允许更多领域实行独资经营。

日前，中国人大网公布了《中华人民共和国外商投资法（草案）》，向社会公众公开征求意见，征求意见截止日期为2019年2月24日。

为积极促进外商投资，草案明确，对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，国家支持企业发展的各项政策同等适用于外商投资企业，外商投资企业平等参与标准化工作和政府采购活动，外商投资企业可以依法通过公开发行股票、公司债券等证券以及其他方式进行融资，地方各级人民政府可以在法定权限内制定外商投资促进政策……

为加强对外商投资合法权益的保护，草案从四个方面作了规定，其中第一个就是加强对外商投资企业的产权保护。草案规定，国家依法保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，鼓励基于自愿原则和商业规则开展技术合作，技术合作条件由投资各方协商确定，不得利用行政手段强制转让技术。

此外，草案还规定，强化对涉及外商投资规范性文件制定的约束，促使地方政府守约践诺，完善外商投资企业投诉维权机制。

值得一提的是，草案一出即引起了外媒的广泛关注：英国《金融时报》报道称，草案旨在促进和保护外商投资，确保外资企业享受公平待遇，将进一步扩大中国市场的吸引力。彭博社刊文称，该草案将保护外国投资者的知识产权。德国之声电台网站称，草案有望替代“外资三法”，成为外商投资领域的基础性法律，为扩大对外开放、吸引外资提供法律保障。

2019年最重要的主场外交

中央经济工作会议提出，要精心办好第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。

日前，一份以“中国人看世界”为题进行的年度民意调查显示，在2019年将发生的一些国际事件中，中国民众对哪些最感兴趣？调查显示，受访者对“第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛”的提及率最高。

对于举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，国务委员兼外交部长王毅指出，这将是2019年中国最重要的主场外交，也是共建“一带一路”进入新阶段的重要标志。

“2017年5月，我们在北京举办首届‘一带一路’国际合作高峰论坛，与世界各国共同规划合作蓝图，启动了多边合作进程。在首届高峰论坛上，很多外国领导人要求高峰论坛定期举办。为此，我们将于2019年4月举办第二届高峰论坛，目前筹备工作正在稳步推进中。我们要在第一届论坛提出的‘三共’即共商、共建、共享理念基础上进一步打出‘三高’即高质量、高标准、高水平的理念。我们有信心与合作伙伴共同努力，实现这一追求。”外交部副部长乐玉成日前说。

“一带一路”倡议提出以来，“朋友圈”不断扩大，刚刚过去的2018年又有50多个国家和国际组织与我国签署“一带一路”合作文件，签署文件总数达到140多个。同时，一大批“一带一路”重点合作项目全面推进，“一带一路”框架下的第三方市场合作也在积极展开。

中国人民大学国际关系学院教授王义桅认为，2019年举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，有望加强“一带一路”相关国家内部争端解决机制的建立，将把更多双边意向、区域性共识转化为切实的市场、法律、保障和风险评估机制。

菲律宾雅典耀大学中国问题专家皮特洛表示，当今世界单边主义抬头、不确定性增强，这不利于全球金融、贸易和治理体系的稳定。在这种情况下，中国提出的“一带一路”倡议受到广泛欢迎。

第二届进口博览会来了

首届进口博览会没过够瘾的企业和消费者，2019年可以到第二届进口博览会上去“买买买”。第二届中国国际进口博览会有不少看点——

展览面积将扩大。在第二届进口博览会展览布局和规模方面，继续包括国家综合展、企业商业展和虹桥国际经贸论坛。其中，总展览面积将超过首届规模，国家综合展展览面积3万平方米，展示贸易投资领域有关情况，包括货物贸易、服务贸易、产业状况、投资旅游以及各国有特色的产品，只展示不成交。企业商业展展览面积根据展商需求会比首届增加，设装备、消费、食品、健康、服务等5个板块7个展区。

支持力度不减。中国国际进口博览局副局长孙成海表示，论坛仍然包括主论坛和若干分论坛，参会嘉宾规格、规模力争超过首届。在政策支持方面，保持首届支持力度不减，并根据新形势和新要求，推动有关部门出台新的支持政策措施。

上千家企业已报名。首届进口博览会闭幕以来一个多月，已有超过1000家企业报名，进口博览局与一批最具产业代表性的企业正式签约。已签约企业中，有不少首次参展的企业，世界500强和行业龙头企业占了相当大比例。

在日前举办的第二届进口博览会巴拿马推介会上，巴拿马投资促进局局长阿巴登·谷恩介绍，在首届进口博览会上巴拿马参展企业收获巨大，取得了3000多万美元成交额的骄人成绩。他当场宣布，第二届参展面积将扩大一倍，企业数量也增加一倍。

“我们希望通过中国国际进口博览会这个开创性的合作大平台，在更高层次、更广领域实现世界各国（地区）之间建立开放包容、合作共赢的经贸伙伴关系，推动开放型世界经济发展，为经济全球化提供强劲动力。”孙成海说。

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