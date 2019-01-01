形成全面开放新格局（开放谈）

当前，面对复杂的内外形势，中国需要形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局，进而有效推动国内各项改革进程，找到解决发展中所面临问题的合理方案。

全方位，意味着我国要向全世界扩大开放。全球化是不以人的意识为转移的客观规律，是未来全球发展的趋势和潮流。在全球化时代，继续深入推动区域经济合作，是构筑全球价值链体系、发挥各国比较优势的重要途径。坚定地推进经济全球化进程和区域经济合作进程，特别是“一带一路”这样的巨型国际合作平台，跨越世界多个大洲，形成了我国向北向南向西向东全方位开放的大格局。多种形式的区域合作和次区域合作，也是要面向四面八方同时开放。在开放发展进程中，以开放促进国内的改革，以改革促发展，以发展促转型。中国只有通过参与全球经济治理体系变革，变压力为动力，才能加快推动经济高质量发展。

多层次，意味着我国的开放既要有多边合作框架下的开放、诸边层面上的合作开放，同时也要有双边合作进程当中的开放。在多边层面上，我们要坚定地维护世界多边贸易体系，维护世界贸易组织的规则框架体系和争端解决机制，同时也致力于推动世界贸易组织的改革进程和与时俱进。

我们也要在G20杭州峰会所形成的全球投资原则基础上，进一步推进全球投资治理体系的建设。通过在国际货币基金组织和世界银行中发挥积极作用，同时通过金砖开发银行和亚洲基础设施投资银行逐渐完善全球金融治理体系。在诸边谈判与合作进程中，中方要继续支持环境产品清单和信息产品协议的扩围谈判进程，创造条件参加全球服务贸易协议谈判，逐步推进政府采购协议的谈判。在双边层面上，要加快中欧投资协议谈判，加快推动与“一带一路”国家商谈更多的自由贸易协定、投资协定和避免双重征税的协定。以多层次、机制性的合作，深化中国与世界其他合作伙伴的经贸联系与合作。

宽领域，意味着中国和所有合作伙伴在开放合作的进程中，将跨越政治、经济、文化、社会、环境、安全和基础设施等诸多领域，涵盖政策对话、战略与规划对接、基础设施互联互通、人文交流、文化旅游促进、贸易与投资自由化和便利化、全面的产能合作与对接，保护生态环境，推动绿色全球价值链的构建。防止气候变化，削减贫困、保障清洁水和清洁能源的供给，提升发展能力，保障妇女儿童权益，与所有合作伙伴共同致力于实现2030年可持续发展目标。

如果说，过去40年，以产品和要素流动为主的对外开放推动了中国小康社会建设的进程。未来新一轮改革开放，中国必须要切换到以制度型为导向的全面开放，才能逐步实现“两个一百年”奋斗目标。这意味着中国要积极地参与多边贸易体制规则的构建，在这些谈判的进程当中，中国的规则和世界的规则要进行对接。

在“一带一路”倡议下，中国提出要构筑面向辐射“一带一路”，面向全球的自由贸易协定网络，中国不仅要积极的参与，而且要主动引导相关经贸规则的制定。中国也在加快自主对外开放的自由贸易试验区的复制推广进程，目前已经有12个省份拥有自贸试验区的平台，这些平台通过简政放权转变政府职能，构建新型政企关系已经成为高端服务业和高端制造业积聚的新平台。

作为负责任的世界经济大国，中国通过自主降低关税，举办进口博览会逐步扩大进口，满足国内居民消费需求的同时拉动合作伙伴的经济增长和就业。通过扩大外资的市场准入和实施负面清单管理模式，发挥外资在中国经济结构调整中的积极作用，也让合作伙伴分享中国的大市场和高增长。在面向全球扩大开放的新的进程当中，中国通过对接国际经贸规则，努力建立公平开放透明的市场化和法治化营商环境，中国在世界银行的营商环境排名中一次性攀升了30多位，在发展中国家中位居前列。中国还在制定实施更大规模的减税降费措施，激发中外企业投资积极性。相信通过新一轮全方位的对外开放，中国一定能实现高质量发展。

（作者为商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任）

(责编：袁勃)