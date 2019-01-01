原标题：个税APP专项附加扣除功能昨日上线

用户注册“个人所得税”APP时可选择人脸识别方式摄影/本报记者 杨小嘉

昨天，由国家税务总局开发的个人所得税APP软件的专项附加扣除信息填报功能上线。该APP中最受关注的纳税人专项附加扣除信息填报功能向社会开放。北京青年报记者了解到，目前纳税人已经可以在“个人所得税”的移动APP端、互联网WEB端、扣缴客户端和税务大厅端填报个人的专项附加扣除信息。此前，“个人所得税”APP已经在各大应用商店上线可供用户下载，但其中最受关注的“专项附加扣除”模块的功能一直没有开启。

“个人所得税”APP还可以提供电子缴税和电子退税业务。同时纳税人也可以随时通过手机查询自己办理过的信息采集、申报、缴税、退税等业务的办理情况，相当于一部随身携带的“电子税务局”。

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人脸识别注册必须

持有居民身份证

北青报记者看到，目前各大应用商店均已提供“个人所得税”APP下载，与此同时各种相关的个税APP下载量也大增。不过需要提醒用户的是，目前只有“个人所得税”APP是由国家税务总局推出的，还有很多“个税助手”类的APP为商业开发，用户下载前应加以辨别。由于个税资料涉及到个人隐私与财产安全，因此用户应该谨慎辨别，不要随意将个人资料上传到不可靠的APP上，以免造成安全风险。

北青报记者在下载“个人所得税”APP的过程中还比较顺利，不过有一些手机系统目前还将其列入“不明来源”，需要用户进行额外确认才能安装成功。

用户在使用“个人所得税”APP前先需要注册，注册分为两种方式：大厅注册码注册和人脸识别认证注册。其中大厅注册码注册方式，需要先持有效证件去办税大厅获取一个注册码，然后才能在APP上完成注册。人脸识别注册必须是持有居民身份证的纳税人才可以使用，在填写过身份证号和姓名后即可进行人脸比对。

完成注册后，用户还需要完善个人信息，包括基本信息和可享受优惠信息两部分。需要注意的是，这里的可享受优惠信息并非指的专项附加扣除相关信息，而只限定于“残疾”“烈属”“孤老”三种税收优惠情形。在完成个人信息填写后，用户可以发现在“任职受雇信息”一栏中会自动生成自己的单位信息，包括单位名称、纳税人识别号、任职受雇日期等。

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填写专项附加扣除前先备好资料

昨天新上线的“专项附加扣除信息填报功能”无疑是“个人所得税”APP中的最大亮点。“专项附加扣除信息”包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人专项附加扣除等模块。需要提醒的是，由于该模块需要用户填写一些相关资料，因此用户在填报前最好先准备好相关资料，以免在填写时现找耽误时间。

对于“子女教育专项附加扣除”，填报前需要准备好子女教育信息：包括受教育阶段、受教育时间等，子女、配偶身份证件号码，还可以选填为自己预扣预缴个人所得税的扣缴义务人的完整名称和统一社会信用代码。

对于“继续教育专项附加扣除” ，填报前需要准备好继续教育信息：包括学历（学位）继续教育信息，如教育阶段、入学时间、毕业时间；职业资格继续教育信息：包括教育类型、证书取得时间、证书名称、证书编号、发证机关。用户还可以选填为自己预扣预缴个人所得税的扣缴义务人的完整名称和统一社会信用代码。

对于“住房贷款利息专项附加扣除”，填报前需要准备好产权证明：包括产权证、不动产登记证、商品房买卖合同、预售合同；贷款合同：需按照贷款合同如实填写。用户还可以选填为自己预扣预缴个人所得税的扣缴义务人的完整名称和统一社会信用代码。

对于“住房租金专项附加扣除”，填报前需要准备好住房租赁信息：获取合同编号、租赁房屋坐落地址、租赁方信息；主要工作城市（填写到市一级）。用户还可以选填为自己预扣预缴个人所得税的扣缴义务人的完整名称和统一社会信用代码。

对于“赡养老人专项附加扣除”，填报前需要准备好被赡养人信息：包括身份证件信息、出生日期（被赡养人需要年满60周岁）；共同赡养人信息：包括身份证件信息、出生日期，如果是独生子女的，这一项无需填写。用户还可以选填为自己预扣预缴个人所得税的扣缴义务人的完整名称和统一社会信用代码。

对于“大病医疗专项附加扣除”，目前无需提前填写，而是等到纳税人在年度汇算清缴时办理。不过，这一项目填报前需准备好的资料也已公布。填报内容包括患者信息：本人及配偶、未成年子女发生的大病医药费用支出和患者的证件信息；还需要提供包含个人负担金额、医药费用总金额，这些都需要根据相关就医凭据照实填写。

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填报信息原件需长期保存以备查验

需要特别提醒您的是，虽然相关资料在提交以后将永久得到保存，但是纳税人对于这些资料的原件还需要长期保存准备接受查验。对此，国家税务总局相关人士解释称，新个税法规中“专项附加扣除”最大特点在于通过自我申报方式实现，此次个税新政将确立起以诚信申报推定为前提的新税制征管模式，无论对于税务机关还是扣缴义务人和纳税人都面临着新探索和新尝试。

“在这一过程中，不可避免地会出现有人采取虚假申报来逃漏税的情况。”对此，北京市税务局相关人士在接受北青报记者采访时表示，未来税务机关将采取事后核查方式减少逃漏税问题。因此纳税人在专项附加扣除申报时虽然并不需要向税务机关提供有关凭证，但如果税务部门事后需要进行核查时，纳税人应该能够提供出留存的凭证备查。

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去年的奖金不并入

综合所得缴税

随着2019年1月1日个税新旧政策的交替，很多单位在2019年下发的2018年年终奖如何计税成为很多人关注的话题。对此，财政部、国家税务总局联合下发《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》，明确了社会关心的全年一次性奖金等诸多有关优惠政策衔接问题。通知明确，2021年12月31日前，居民个人取得全年一次性奖金，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照通知所附月度税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。但自2022年1月1日起，这部分收入应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。

另据北青报记者从北京12366纳税服务中心了解到，虽然是节假日，但是近期纳税人的来电咨询量有较大增加，其中个税问题占比由原来的10%增加到现在的30%，咨询者大多为纳税人个人。据北京12366纳税服务中心负责人介绍，目前纳税人比较关心的问题有赡养老人、房租和贷款等专项附加扣除政策，以及扣除的具体操作方法。文/本报记者 张钦

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