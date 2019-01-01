三星天津手机制造厂关闭 拟新建电池等生产线

受制于在华手机市场份额的持续下跌，建立18年的天津三星手机制造工厂昨天停产关闭。2600名工人被给予赔偿或转移到其他工厂。
不过，三星打算在天津投资新建全球领先的动力电池生产线和车用MLCC工厂（多层陶瓷电容器）等项目，新增投资额达24亿美元。
涉及2600名工人“饭碗”
此次停产的工厂是天津三星通信技术有限公司，位于天津市西青区微电子工业区内。据资料显示，该公司成立于2001年，是一家合资公司，由三星电子株式会社和天津市电子仪表总公司合资成立，主要生产制造智能手机。
三星在此前的一份声明中表示：“作为提高生产设施效率的持续努力的一部分，三星电子已经做出了停止天津三星电子通信业务的艰难决定。”
11月初，三星表示该工厂拥有约2600名员工，目前已通知这些员工工厂即将关闭的消息。三星将向员工提供补偿方案，并提供转移到其他三星工厂的机会。
据最新数据，目前三星手机在国内的市场份额已从5年前的18%下降到0.8%，国产品牌包括华为、小米等，蚕食了三星的市场份额。
这并非三星第一家停产的手机制造厂。据报道，深圳三星电子通讯公司在2018年初被撤销，不过该工厂规模较小，仅约300名员工受到影响。
除天津市、深圳市之外，目前三星仅在广东省惠州市有手机制造工厂。三星表示将继续运营惠州的手机厂。
拟在天津新建电池等生产线
不过，三星并非完全离开天津，而是调整为电池等新兴业务，并新增24亿美元投资。
据三星方面介绍，三星拟在天津调整部分产品结构，同时投资建设全球领先的动力电池生产线和车用MLCC工厂（多层陶瓷电容器）等新项目，新增投资达24亿美元。
三星在天津目前有多个投资项目。2018年，三星SDI二期项目与天津开发区签署投资合作协议。该项目投资8亿美元建设圆柱形电池项目，占地10万平方米。初期主要应用于储能系统、电动汽车和电动工具，后期将根据市场需求，增加其他应用领域电池生产线。三星SDI二期项目至今签约仅一年，主体厂房即已建成，一条生产线已安装，正在进行设备调试。
此外，三星电机株式会社在天津开发区投资兴建汽车用MLCC工厂。该项目预计2019年底建成，2020年投产。建成后，天津将成为三星电机海外主要的MLCC生产基地之一。
据天津开发区管委会负责人介绍，天津现有10家三星系企业，累计投资超过58亿美元。这些企业2017年完成产值840亿元，与前两年基本持平，发展态势平稳。
据统计，两个新项目投产后，合计产值将超过200亿元，是三星在天津手机产业产值的一倍以上，同时将提供大量就业岗位。
三星在华雇佣6万员工
不仅在天津，三星目前在中国设立有包括设计、研发、采购、生产、售后在内的完整本土化体系，雇佣6万名员工。2018年，三星公布的数据显示，三星在华北、华中、华东、华南、东北、西北、西南成立了七大支社，形成14家生产基地、10家研发基地、11家销售基地、4447家服务中心在内的完善体系；拥有约6万名员工，数量占全球员工的21%。
2018年，三星在西安投资的半导体存储芯片工厂二期项目开工，投资70亿美元扩大产能。实际上三星在2012年该项目一期时就投资100亿美元，成为中国改革开放以来单笔投资额最大外商投资项目之一，该项目带动了100多家配套企业落户西安高新区，使西安形成了较为完整的半导体产业链。
文/本报记者 温婧
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