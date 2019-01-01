上海深圳首套房贷利率细微下调 北京地区稳定无变化

原标题：北京地区房贷利率 稳定无变化

据报道，近期上海和深圳的首套房贷利率出现细微下调变化。北京地区情况如何呢？昨日，北京青年报记者从工行、农行、交行、招行等多家北京地区银行了解到，北京地区的房贷政策近期一直保持平稳，房贷利率没有调整，首套房贷主流利率仍为基准利率上浮10%，二套房贷利率基本为基准利率的1.2倍。

北京地区房贷利率继续从平

北青报记者昨日调查了北京地区多家银行，其中，中行、农行、交行、工行、招行等多数银行的工作人员表示，目前首套房执行基准利率上浮10%的贷款利率政策，仅个别银行首套房贷款利率为基准利率上浮15%或以上。

融360监测数据显示，2018年11月份，北京首套房贷款平均利率为5.47%，利率平均值较上期不变，二套房贷款平均利率为5.90%，利率均值较上期不变。融360历史数据显示，首套房贷款平均利率自2018年6月份起已经保持稳定超过半年。

融360监测的30家北京地区的银行中，针对首套房，11月份有24家银行执行基准利率上浮10%，5家银行执行基准利率上浮15%-30%，另有1家银行分（支）行停贷。

多位银行以及房产中介人士表示，目前北京地区的银行房贷政策并未有任何松动迹象，预计房地产各项相关政策将继续从严，不会放松。

深圳房贷利率出现细微下调

在持续紧张了一年后，深圳首套房贷利率近期出现小范围的细微浮动。

具体来说，深圳地区部分中资和外资银行针对不同项目和客户调整了首套房贷利率，由基准上浮15%调为10%，但这也并非普遍现象。

不过，多位深圳业内人士指出，因市场流动性年底稍稍宽松，银行放贷额度有所增加，出现了阶段性的房贷利率下调，而并非利率的“拐点”；明年房贷紧张仍将持续。

上海部分银行可打9.5折

据上海媒体的消息显示，工行、农行、中行、建行、交行五大行以及招行、兴业等股份行对首套房个人贷款利率都可在基准利率基础上打9.5折，不过各个银行在要求上略有不同。

据报道，工行有支行客户经理表示，折扣是近期才实行的，不一定能持续到2019年。农行对少数“优质客户”可以给出首套房贷9折的优惠利率，但要具体个例具体审查。

此外，上海地区股份制银行的房贷利率普遍高于国有大行，首套利率要上浮10%以上，还有部分表示年底已经暂停个贷，待今年1月后再开始办理。

未来全国房贷利率趋于稳定

关于未来走向，业内人士普遍认为，楼市调控政策以及相关信贷政策从严态势难以改变，房贷利率大幅下调可能性不大。融360房贷分析师李唯一表示，从过往数据表现来看，房贷利率涨幅的空间不断缩小，未来全国保持平稳微调的可能性较大，部分城市、地区存在回调的可能。零涨幅表示房贷利率正在逐步稳定，同时应当走出“非涨即跌”的误区，未来整体趋于稳定。 文/本报记者 程婕

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