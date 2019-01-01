上海浦东GDP首破万亿元大关

本报上海12月31日电 （记者谢卫群）上海市浦东新区四届区委五次全会透露：2018年浦东新区主要经济指标迈上整数平台，其中地区生产总值和规模以上工业总产值预计都将突破1万亿元大关。

2018年，浦东新区总体完成了年初确定的目标任务。财政总收入超过4000亿元，一般公共预算收入超过1000亿元，全社会固定资产投资达到2000亿元，商品销售总额达到4万亿元左右，外贸进出口总额超过2万亿元。浦东改革创新成效显现，高质量发展的动能持续增强。2018年1—11月，全区实到外资达到77亿美元、增长7.2%，全社会研发经费支出相当于地区生产总值的比重提高到4%，工业投资增速大幅高于整体投资，“互联网+生产性服务业”“互联网+生活性服务业”等新兴领域发展迅速。2018年，浦东为企业减税降费162.8亿元，市民企业办事“一网通办”深入推进，327项企业审批事项实现“单窗通办”，平均办理时间比法定时限压缩85%。

《 人民日报 》（ 2019年01月01日 04 版）

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