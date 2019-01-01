12月PMI为49.4%

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会2018年12月31日发布的数据显示，12月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月回落0.6个百分点。2018年，制造业PMI均值为50.9%，表明全年制造业总体保持增长。

图为工人在山东省潍坊青州市一家汽车制造业企业车间内组装生产。

王继林摄（人民视觉）

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