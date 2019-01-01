海南自由贸易账户体系正式上线运行

中新网海口1月1日电 (王子谦 任爵一 邱彦华)记者1日从中国人民银行海口中心支行获悉，经过半年多的充分准备，海南自由贸易账户(FT账户)体系于2019年1月1日正式上线运行。

海南自由贸易账户体系按照“一线便利，二线管理”的原则规范账户收支管理，是一套以人民币为本位币、账户规则统一、兼顾本外币风险差别管理的本外币可兑换账户体系，各类市场主体可按规定开展适用于海南自贸区(港)的投融资汇兑及相关业务。

海南省先行上线FT账户的商业银行为中国银行海南省分行和浦发银行海口分行，其他商业银行正在进行人员培训、系统测试和制度建设等准备工作，将在上半年陆续上线FT账户。

海南自由贸易账户体系建设，是海南确定的十二个自贸区(港)先导性项目之一。海南省金融机构将围绕海南“三区一中心”的建设战略定位，不断加大金融创新力度，加强金融基础设施建设，促进贸易投融资便利化，防范化解金融风险，营造优良营商环境，推动形成海南全面开放新格局。(完)

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