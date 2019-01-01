会展产业成海南旅游发展推进剂 “中国会议之角”现雏形

中新社海口1月1日电 (记者 洪坚鹏)2018年，一场场会议展览活动在海南海口、三亚、博鳌等地展开，仅海口就举办各类会展活动超过9000场，会展产业成为海南旅游发展的推进剂，海口打造“中国会议之角”雏形初具。

中国国际会议产业周、深海能源大会、海南国际旅游岛欢乐节、国际热带农产品冬季交易会……冬天，海南温暖宜人，会展节庆活动举办可谓“摩肩接踵”。

海南一家传播集团的项目经理姚瑶说自己近期为会展忙的“要飞起来了”，最奔波的两天她在海南岛南北几个市县来回穿梭。

姚瑶认为，2018年海南吸引来众多会展活动落户举办，除了自然资源优势，更有着建设海南自贸区(港)政策效应的积极影响，“会展行业正逐渐发展成为海南对外推广新形象的重要窗口。在利好政策下，国际会议协会、企业相继来海南考察，不少大型国际会议也选择落户海南。”

据海口市会展局提供的数据显示，2018年，海口举办各类会展活动9000多场。其中，规模以上(会议200人以上，展览5000平方米以上)会展活动315场，同比增长17%左右；会展业综合收入实现122亿元(人民币，下同)，同比增长18%以上。截至2018年10月，在海口市登记注册的会展企业达12960家。

海口市会展局相关负责人表示，海口会展业一直发挥助力产业、服务企业、开拓市场和促进消费方面的“绿色引擎”作用。以海南十二大重点产业为基础，通过“会展+旅游”“会展+热带高效农业”“会展+医疗健康产业”等形式，促进会展与其它重点产业深度融合发展，推动产业升级。随着越来越多国际会议接踵而至，海口打造“中国会议之角”雏形初具。

在海南红帆会展服务有限公司董事长谢国华看来，会展产业对海南旅游发展起到了极大的推进作用，“一方面，展会活动可以迅速聚集大量人群；另一方面，来到海南参展、观展的人群都会停留在海南旅游。多台会展活动共同推动海南旅游以及消费，带来人流与资金流。2018年我们举办的海南国际房车(汽车)露营休闲旅游博览会，就吸引来自全国各地的500多台房车到海南旅游。”

谢国华说，红帆会展自2015年以来，陆续运营管理了以旅游商品装备、旅游目的地营销为特色的海南国际房车(汽车)露营休闲旅游博览会、海南世界休闲旅游博览会，旨在通过这两大品牌会展，讲述海南旅游故事，刺激海南旅游消费。“2018年两大品牌会展参展品牌从2017年的560个激增至1300个，吸引了30万人次观众观展。”

在会议举办胜地博鳌和三亚，去年冬季以来亦相继举办了2018世界海商(博鳌)高端论坛、博鳌国际旅游传播论坛、2018第三届国际海水稻论坛、首届海南岛国际电影节等会展节庆活动，吸引众多海内外嘉宾云集。(完)

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