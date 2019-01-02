咬定目标使劲干（经济新方位）

工人在河北邢台经开区一装备制造企业车间工作。

新华社记者 朱旭东摄

上海某公司自主研发的国产固态硬盘主控芯片，目前已供货于多家全球知名厂商。

人民视觉

制图：沈亦伶 郭祥

习近平主席在2019年新年贺词中指出：一个流动的中国，充满了繁荣发展的活力。新征程上，不管乱云飞渡、风吹浪打，我们都要紧紧依靠人民，坚持自力更生、艰苦奋斗，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，一步一个脚印把前无古人的伟大事业推向前进。大家还要一起拼搏、一起奋斗。还得咬定目标使劲干。

2018年，习近平总书记多次到地方考察调研，对经济工作提出明确要求、指明前进方向、作出系统部署。2019年初，本报记者回访总书记考察过的企业，探访面对机遇和挑战，他们如何保持定力和信心，咬定目标使劲干。

——编 者

■民营经济

高起步快发展与政策支持密不可分

“公司的高起步、快发展成长之路，与政策支持密不可分。”7年跻身汽车高端智能装备企业行列，5年产值增加6亿多元，广州明珞汽车装备公司董事长姚维兵说。

2018年11月，广州开发区出台细则，推行企业全生命周期免费服务，试点企业货物24小时全天候通关……“这些措施很有针对性，解决的正是我们这类民营企业的痛点难点堵点问题。”姚维兵说。

“设立民营企业债券融资支持工具，推动银行保险机构对民营企业敢贷、能贷、愿贷，有了国家支持，我们会发展得更快更好。”辽宁忠旺集团负责人说，企业自身也应着力增强内生动力。2018年10月，忠旺成为捷豹路虎一级供应商，直接为其英国工厂提供优质铝挤压产品，进入海外汽车厂商的供应链。

未来怎么干？两家企业各有打算。“和国际知名公司相比，我们在规模上暂时还有差距，但技术水平已处于领先地位。”姚维兵介绍，让非标产品标准化，用数字化技术大幅提高生产效率，企业将聚焦汽车车身智能装备市场的细分行业，推广自己的解决方案和技术标准。“希望在未来5到10年，我们能占据3000亿元细分市场的30%以上，实现千亿级营收规模。”

高端铝加工产品研发制造领域，技术要求高，资金投入大，面对挑战，忠旺将新能源汽车及轨道交通作为2019年重点发展领域。“会保持较大力度的研发投入，推出高附加值铝产品，将来不仅要成为高端的铝加工原材料供应商，还会更多为客户提供终端产品以跻身一级供应商的行列。”集团负责人说。

2018年底，明珞与西门子达成战略合作。今年，企业将抢抓粤港澳大湾区建设的机遇，聚焦智能制造前沿技术研究，共建智能制造创新示范中心。“习近平主席在新年贺词中强调咬定目标使劲干，我们将继续坚持创新创业创造，为实现梦想努力拼搏。”姚维兵说。

过去一年，忠旺集团为当地创造税收约20亿元，带动就业近3万人。今年，企业在辽阳、营口、盘锦等地投资建设的重大项目继续推进。

（本报记者 刘洪超 姜晓丹）

■对外开放

利用好国际国内两种资源两个市场

“港口装卸方式从过去在现场机械装卸，变成了现在的远程操控，工作强度低了，效率更高了。”上港集团尚东分公司远程操作员黄华说。数十台岸桥、轨道吊依次排开，巨大的集装箱被轻轻抓起又放下，无人驾驶的电动车辆来回运送。远程控制室里工作人员只要面对屏幕、双手遥控，就能实现装卸作业。

这里，是全球最大集装箱全自动化码头——洋山深水港四期工程，在试运营一年后顺利通过竣工验收。

据上港集团副总裁方怀瑾介绍，截至去年12月28日，洋山深水港四期的集装箱吞吐量达到200万标箱，达到世界港口一流水平。“洋山深水港四期将按设计要求增加设备、提升管理水平，使港口运作效率更高，为实现2019年300万标箱吞吐量的目标而努力。”

如今，得益于上海自贸区的红利，一颗来自澳大利亚塔斯马尼亚岛的樱桃，从靠泊洋山保税港区码头到查验后放行，最快只需6小时。

近年来，上海积极融入长江经济带建设，航线覆盖了全球500多个港口、150多个国家和地区。

海南正加快推进自贸试验区建设和探索建设中国特色自由贸易港进程，促进贸易和投资自由化便利化。坚持“以点带面”，推进博鳌乐城、海口江东新区和洋浦等重点区域高起点规划、高标准建设。

去年4月，国务院授权海南省政府审批临床急需医疗器械。“截至目前，先行区已获批进口使用4批次临床急需医疗器械、3个批次进口药物，药品派姆单抗以暂定零关税进口使用。”博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理委员会负责人介绍，先行区推行极简审批，社会投资项目落地审批时间从428个工作日缩减至58个工作日。

“海南坚持‘引进来’与‘走出去’相结合，充分利用好国际国内两种资源、两个市场。”海南省委自贸办负责人表示，未来，海南将继续利用改革协同性强、全岛试点领域全覆盖第三产业等优势，形成更多的试点经验。

（本报记者 黄晓慧 沈文敏）

■市场信心

把“减税红包”投入高新技术研发

“习近平主席在新年贺词中提到减税降费政策措施要落地生根，让企业轻装上阵。这更坚定了集团加快绿色转型和实现高质量发展的信心。”湖北宜昌兴发集团董事长李国璋介绍，2018年减税降费举措对实现产业绿色化、产品高端化起到关键性作用。营改增带来结构性减税646万元，增值税税率由17%降为16%带来减税530万元。集团把“减税红包”投入高新技术研发，销售收入、利润增长中新开发产品的贡献率分别占21.3%和16.4%。

“企业自主研制的华龙一号核反应堆压力容器、首支国产调相机转轴等产品，增强了装备制造业发展的信心。”中国一重集团董事长刘明忠说，推动制造业高质量发展是今年重点工作，一重将继续加快提升自主创新能力。

“习近平主席在新年贺词中提到要真诚尊重各种人才，充分激发他们创新创造活力。一重始终践行人才强企。”刘明忠说，企业注重储备年轻干部，在基层一线培养锻炼年轻干部，使得干部队伍有干劲、有奔头、有希望；同时扩大外部市场化选聘比例，积极引进具有全球视野的国际化人才。针对当前东北地区人才吸引力不足、本地高端人才外流等矛盾比较突出的问题，建议更加注重本地创业氛围、人才资源市场化等软实力建设，以事业留人、感情留人、待遇留人、环境留人。

作为从大山里走出的企业，兴发集团始终坚持“人人都能成才”的理念。“集团打造了营销、管理、专业技术、产业技能等4支核心队伍，为企业发展提供人才保障和智力支持。”李国璋说。

2019年，兴发集团一方面将对沿江和落后产能无条件“退”，继续坚决落实湖北长江大保护十大标志性战役、宜昌化工产业转型三年行动计划，扎实推进“治污、搬迁、技改、转型、复绿”五大工程，推进沿江化工装置“清零”行动；另一方面要在绿色、环保项目上大干快“进”，加快宜昌新材料产业园环保改造提升，高标准建设宜都绿色生态工业园二期。

“兴发集团将聚焦新技术、新产品、新市场全面发力，建立从前端研发到终端市场的产业体系，加快跃向全球产业链和价值链高端。”李国璋坚定地说。

一重将继续深入推进传统产业优化升级和新兴产业加快发展。做强做优做大装备制造板块的同时，协同发展新兴产业，努力形成优势突出、结构合理的发展新格局，打造更多新的经济增长极。

“成绩都是一步一步干出来的，急不来求不来。”刘明忠说，一重依托企业现有技术、装备、资源优势，通过不断自主创新、坚持对外开放合作，解决一批制约企业发展的技术和装备瓶颈，提升参与国际竞争的核心能力，实现企业高质量发展，为东北振兴贡献一份力量。

（本报记者 柯仲甲 范昊天）

■核心技术

科技创新的深度应用带来新增长点

“习近平主席在新年贺词中提到了创新创造，我们深受鼓舞。”浪潮集团工程师罗希望说：“我们一线工程师要通过创新，发挥工匠精神，让生产效率更高。”

在高效能计算领域形成我国自有的技术体系、打造自主品牌是浪潮集团的目标。2016年，浪潮研发出新一代关键应用主机天梭M13，处理能力相当于3000台通用服务器的总和。

“浪潮研究开发经费占销售收入的比例达10%，连续多年高于行业平均水平。”董事长孙丕恕介绍，目前，公司专职技术开发人员近两万人，主导或参与制定各类已发布标准107项；2017年申请专利近7000项。

成都中电熊猫显示科技公司曾引进全套液晶显示第六代旧生产线和技术，经过4年多研究，将旧生产线变废为宝的同时，培养出一支全球领先的专业技术团队。这支团队创新将金属氧化物技术、铜配线技术、新型紫外光配向三大核心技术同时应用于液晶显示面板。

近年来，浪潮集团致力于运用新技术智能升级传统产业，推动经济发展的质量变革、效率变革、动力变革。“通过我们的云工业互联网平台，浙江伟星集团由大规模制造转向大规模、个性化定制，日接单排产量提高3倍，设备利用率提升至80%，复合增长率由12%提升为35%。”孙丕恕认为，大数据、人工智能等科技创新的快速发展与深度应用，正为经济发展带来新的增长点。

中央经济工作会议提出，提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，培育和发展新的产业集群。中电熊猫作为行业中游企业，此前受上下游配套资源不具备国际竞争力影响，未能形成完整的国际先进产业链。“目前我们正大力支持国内配套企业，从核心的液晶材料到基础的玻璃基板和工艺配套设备，增强配套企业的投资和创新热情。”公司副总经理李广圣表示。

高质量发展对企业提出了新要求。2019年，浪潮集团计划加大投入云计算、AI计算、边缘计算，以新一代技术发展新动能、新业态。中电熊猫将结合工艺技术优势，发展产品创新、工艺创新。

（本报记者 潘俊强 张文）

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 02 版）

(责编：袁勃)