2019，八字方针如何落到实处（产经观察）

图为辽宁大连特殊钢制品有限公司员工在检查修磨大棒材产品。

刘德斌（人民视觉）

图为施工中的平潭海峡公铁两用大桥。

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巩固成果不放松

镜头

“2019年一定要保证大桥顺利合龙！”在平潭海峡公铁两用大桥工地上，风大、浪高、水深、流急、潮汐明显，中铁大桥局福平铁路项目常务副经理张红心却很有信心。“届时，16.34公里长的平潭海峡大桥，将形成福州与平潭的半小时交通圈。”

2019年还有一批像平潭海峡公铁两用大桥那样的基础设施项目将要收官。中央经济工作会议提出，要巩固“三去一降一补”成果，推动更多产能过剩行业加快出清，降低全社会各类营商成本，加大基础设施等领域补短板力度。

“新的一年，供给侧结构性改革五大任务的工作将集中在进一步清理过剩产能、加大降成本力度、补齐基础设施短板这三大领域；工作方式也将更多地采用市场化、法治化手段，使中国经济的供给侧对需求、对市场信号反应更加灵敏。”中国人民大学副校长刘元春说。

去产能最难的还是债务处置，成功解决了债务危机的中国第二重型机械集团公司对此颇有心得。“过去几年，为处置债务问题，我们采取了债务重组、定向增发等多种手段，使资产质量得以优化，并以‘国机重装’身份重新出发。”国机重型装备集团股份有限公司董事长陆文俊说，今年，国机重装将加大高端装备研发力度，积极拓展海外市场。

企业家对降成本最为关注，期盼着能轻装上阵、加速向高端制造业迈进。“实施更大规模的减税降费政策对于企业尤其是民营企业无疑是重大利好。”三一重工副总经理陈静说，三一重工刚刚度过了最艰难的调整期，迎来新一轮更高质量的发展，期盼减税降费“红包”能大些，使企业能专注研发创新，提升竞争力。

刘元春表示，在降低企业的制度性交易成本、融资成本等方面还有空间。“随着‘放管服’改革力度加大，以及统一大市场的构建，可以预见，企业的交易成本将大幅下降。”刘元春说，随着结构性去杠杆，以及流动性的合理充裕，民营企业融资成本也将呈现回落趋势。

在补短板方面，国家发改委主任何立峰表示，2019年，我国将制定基础设施高质量发展的总体战略，加大脱贫攻坚、农业农村、水利、生态环保、社会民生、能源、交通基础设施等领域补短板投资力度。各地发改部门将会同有关方面，加强补短板基础设施建设。依法合规采用PPP（政府和社会资本合作）等方式撬动社会资本投入补短板重大项目。我国还将实施一批重大工程，完善重大项目储备和滚动接续机制。扎实推进“十三五”165项重大项目实施，加快推进川藏铁路等规划建设。

增强活力信心足

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“建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，是发挥企业和企业家主观能动性最需要的。”大疆创新新闻发言人谢阗地表示，“2019年，大疆创新将继续通过‘行业+无人机’模式来突破原有行业的技术‘天花板’，改变局部的工业和商业生态。”

企业发展的活力离不开政府的培育。中央经济工作会议提出“要增强微观主体活力”，切实增强了很多像大疆这样优质企业的发展信心。

增强微观主体活力，建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境是前提。就在中央经济工作会议闭幕后第四天，《市场准入负面清单（2018版）》正式公布，其中禁止和许可类事项比试点版缩减了约54%，实现了“法无禁止即可为”。

“除了准入平等外，监管也要做到一视同仁，过去存在遇到同类问题，一些监管部门对民营企业要求更严格的情况，这就需要进一步深化‘放管服’改革以适应现代市场监管需求。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微说。

不少创业者表示，新的一年，希望有关部门能为小微企业提供更加公平的市场进入条件。“与大中型企业相比，小微企业在人才、资金、技术、管理水平、抗市场风险等方面能力较弱，更需要政府部门降低小微企业早期发展的门槛，为小微企业提供包容性更强的市场环境，提升小微企业的生存发展空间。”E兼职创始人陈雪峰说。

增强微观主体活力，进一步厘清政府和市场边界和更多运用市场化、法治化手段是关键。此次中央经济工作会议提出“凡是市场能自主调节的就让市场来调节，凡是企业能干的就让企业干”，得到了企业界的一致好评。

王微表示，政府应在建立市场规则、市场监管、宏观调控、发展规划和公共服务等方面下功夫，进一步减少对资源配置的干预。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国认为，更多运用市场化、法治化手段，就要加强改革举措与政策文件的合法性与公平竞争审查，还要建立企业参与涉企政策制定的长效机制，充分听取企业的合理建议与意见。

增强微观主体活力，相信更多与时俱进、变革创新的政策举措正在路上。

提升水平靠创新

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在湖南晟通科技集团车间内，一卷卷厚度仅为头发丝直径1/10的银色高精铝箔即将装车。“我们突破高性能铝合金箔的关键技术，赢得了议价权。2019年，我们将推出第五代轻量化货车，铝模板生产线将实现自动化。”副总经理李航说。

中国是制造大国，但不少产品仍处在价值链中低端，一些核心技术和关键零部件仍受制于人。中央经济工作会议提出，要提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，培育和发展新的产业集群。这戳中不少企业的痛点。“产业链水平提升还有很大潜力可挖，目前企业上下游之间还没形成合力，往往是单打独斗。”李航说。

中国宏观经济研究院产业所工业研究室主任付保宗介绍，在发达国家高端回流和发展中国家中低端分流“双向挤压”形势下，要实现产业链提升的目标，产业体系形态就要从中低端全能型向高端引领型突破，要素供给要从数量规模型向质量效率型升级。

强化科技创新引擎作用。在付保宗看来，利用技术创新形成新的竞争优势，关键要建立有利于成果转移转化的体制机制。比如加快科研机构分类改革，建立自主创新、自负盈亏的企业化应用型科研机构；赋予基础性科研机构更大的自主研究权限等。

创新驱动离不开资金支持。“国投参与设立并管理的多只基金，通过整合产业链、发掘前瞻性战略投资机会，培育新动能、塑造产业集群。”国家开发投资公司董事长王会生介绍，今年国投将用活、用好基金，助推科技创新企业发展。

发挥产业集群核心优势。不少企业表示，我国产业集群具有规模优势，是推动产业链间良性互动的大平台。今后产业集群要尽快升级，建立从设计研发到品牌服务的全流程配套体系集群。

“目前各地都在打造产业集群，建议根据各自优势产业明确定位，避免产业趋同和重复建设。集群内各城市也要有分工，形成良性互动的产业生态。”一家电力机车企业负责人说。

迈向全球价值链中高端。提升产业链水平，更需有全球视野，构建开放引技引智新模式。“1999年我们在越南开启全球化之旅，20年后的今天，我们有信心通过全球范围内的业务整合与资源优化使企业不断焕发新活力。”TCL集团董事长李东生说。

畅通循环闯“三关”

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“前段时间拿到一笔3000多万元的贷款，一下解了燃眉之急。”黑龙江格林赫斯生物科技有限公司董事长董泽武兴奋地说，2019年公司将全力投入开发新的卵磷脂生化药产品，继续在生物发酵分离领域开拓新的销售市场。

通过银企对接，金融“血液”顺畅地流入了企业。如何才能畅通国民经济循环，让发展脉搏更有力地跳动？

中央经济工作会议开出良方：“要畅通国民经济循环，加快建设统一开放、竞争有序的现代市场体系，提高金融体系服务实体经济能力，形成国内市场和生产主体、经济增长和就业扩大、金融和实体经济良性循环。”

“畅通国民经济循环，首先要找到经济运行中的‘肠梗阻’。” 付保宗认为，目前经济循环中的主要矛盾是三个“脱节”：市场供需脱节，国内供给主体品质品牌尚未满足消费升级的需要，造成需求外溢，产能过剩；人力资源与产业需求脱节，招工难与就业难并存，就业的结构性矛盾仍然突出；金融与实体经济脱节，民营经济得到的金融支持相对不足。去除“肠梗阻”，实现“畅通”二字，就要闯过这三关。

王微说，供需对接方面，应以消费需求为导向促进生产结构优化升级；稳增长与扩就业方面，既要在消费性服务业深挖就业潜力，也要推进生产性服务业与制造业高质量发展相协同，促使这两组经济关系进入良性循环轨道。“相对而言，畅通金融服务实体经济渠道，尤其是如何更好地服务民营经济面临更大挑战。”王微说。

降低融资成本、缓解融资压力仍是不少企业的最大发展诉求。“目前经营资金基本能满足，下一步扩建项目、实施全国性生产基地布局，还需资金支持。”辽宁三三工业有限公司常务副总经理吕春雷期待，明年金融机构能对优秀的民营企业给予大额、长期、优惠的授信。

如何打通金融与实体经济之间的“梗阻”？王微建议，要建立多层次、多主体、多样化的金融服务机构，培育更多中小银行和地方银行服务小微企业。此外，要鼓励金融创新。在政策制定和银行应用上推动动产融资，建立基于互联网的高效统一的动产担保登记系统，逐步让企业的设备、存货、应收账款、知识产权等多样化资产可作为贷款担保物，拓宽民营经济和中小企业的融资渠道。

版式设计：沈亦伶 郭 祥

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 18 版）

(责编：袁勃)