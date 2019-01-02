协同发力 下足功夫（观象台）

只有以供给侧结构性改革为主线，八字方针协同发力，中国经济这片森林才会树木更繁盛，果实更丰硕，抵御灾害能力更强

“世界面临百年未有之大变局，我们该如何破局？”这是去年底中央经济工作会议闭幕后，不少企业家、创业者的追问。

这一追问，折射出爬坡过坎的艰辛与冲破迷局的渴望。过去一年，国际市场风云诡谲，中国经济逆风而上，成绩来之不易，面临的挑战也不少。从外部看，保护主义、单边主义明显抬头，全球股市、汇市、债市相继出现震荡，一些新兴经济体陷入货币危机。从内部看，我国高速增长期积累的矛盾与新问题交织叠加，经济下行压力有所加大。稳中有变、变中有忧。

识局才能破局。辩证看待当前中国经济基本面，变局中危和机同生并存，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。

中国的市场空间仍然广阔。中国有近14亿人口的大市场，有世界上规模最大并持续扩大的中等收入群体，无论是满足消费需求的不断升级，还是弥合城乡区域发展的不平衡，都蕴藏着巨大的发展潜力。

中国的发展条件坚实雄厚。我国拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和国土资源、较高水平的总储蓄率，经济发展有扎实支撑。

中国的制度优势得天独厚。我们有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有集中力量办大事的政治优势，有行之有效的宏观调控机制和政策举措，将不断释放发展潜力。

破局有赖于布局。化危为机，转危为安，压力就能成为加快推动经济高质量发展的动力。当前，我国经济运行的主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，才能找到破局的钥匙。

如果将中国经济比作森林，“巩固”如同根除衰败枝叶，治疗染病花草，为新树抽芽、老树开花留出足够空间；“增强”好比除虫剪枝，治理污染，更好的生态才有百花齐放；“提升”犹如强壮根基，让小树茁壮成长，让大树参天顶梁；“畅通”则像是疏通水系、留足阳光、肥化土壤，使森林生态循环体系更完善。八字方针协同发力，中国经济这片森林才会树木更繁盛，果实更丰硕，抵御灾害能力更强。

一分部署，九分落实。当前和今后一个时期，深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展有了管总的要求，行动也要跟上来。市场主体能否稳预期、强信心，实体经济能否固根基、强筋骨，关键看改革能否落到实处。供给侧结构性改革的步子实起来、快起来，中国经济必将迎来更加光明的前景！

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 18 版）

(责编：袁勃)