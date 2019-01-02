农村宅基地改革今年将稳慎推进

据新华社北京电 （记者董峻、于文静）2019年，我国将重点围绕农村宅基地“三权分置”，拓展改革试点，丰富试点内容，探索适度放活宅基地和农民房屋使用权有效途径。
这是记者日前从正在此间召开的全国农业农村厅局长会议上了解到的情况。农村宅基地“三权分置”改革是2018年中央一号文件作出的改革部署，目的是落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权，适度放活宅基地和农民房屋使用权。
中央农办主任、农业农村部部长韩长赋在会上表示，2019年这项改革将结合发展乡村旅游、下乡返乡创新创业等，探索盘活利用闲置宅基地和农房、增加农民财产性收入的办法。
农业农村部将抓紧制定加强农村宅基地管理的政策文件，建立相应工作体系和工作机制，指导各地规范开展管理工作。
同时，开展闲置宅基地复垦试点工作，组织开展农村宅基地和农房调查，摸清全国宅基地基本情况，力争2020年基本完成房地一体宅基地使用权登记颁证工作。
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