上海国资资产额突破19万亿

记者近日从上海市国资委获悉，截至2018年11月底，上海地方国资的资产总额已突破19万亿元。2018年，上海国有经济发展质量、效益有所提升，体现了稳中求进总基调的要求。
上海是国内率先开展地方国资国企改革的区域之一。上海市国资委党委副书记肖文高日前在上海国资高峰论坛上表示，2018年上海出台了地方国企全力打响上海“四大品牌”的实施方案，一批企业开展职业经理人薪酬制度改革、混合所有制企业员工持股、国有创投企业市场化运作等试点。2018年1月到11月，上海地方国企实现营业收入3.05万亿元，利润总额2956亿元。
面对改革继续深化、发展更高质量的要求，作为重要微观市场主体的地方国企，积极拥抱产业变革成为业界选择。
纯电动汽车、混合动力汽车、氢燃料电池汽车，面对2018年极具挑战性的汽车市场，上汽集团在新能源汽车领域表现出了稳定实力。2018年，上汽自主品牌乘用车和商用车销量超过80万辆，同比增长接近50%。
产业创新变革需要市场的验证。从一些企业的实践看，布局未来的前瞻性投资得到了市场的丰厚回报。
“20年前我们决定投资医药行业的时候，企业尚无这一业务。经过多年的发展，上实旗下的上海医药集团已经成长为全国第二大医药集团。”上海实业集团总裁周军表示，深度资本化、再次国际化、聚焦大健康是上海实业近两年新的发展战略。
地方国企的求新求变，得到了地方国资运营平台的支持。上海国盛集团董事长、上海国有资本运营研究院院长寿伟光表示，国盛作为上海两大国有资本运营平台之一，将探索运用各类金融工具和运作方式，盘活和提升国有资产的市场价值。同时，参与集成电路、生物医药、人工智能等行业的投资，探索推进国有资本支持战略性新兴产业发展的新路。
（据新华社上海1月1日电 记者王默玲、何欣荣）
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