新华社北京1月1日电（记者陈炜伟）1月1日零时，第四次全国经济普查现场登记工作正式启动。

《全国经济普查条例》规定，经济普查每5年进行一次。我国已在2004年、2008年、2013年分别开展了三次全国经济普查。按照部署，第四次全国经济普查标准时点为2018年12月31日，普查时期资料为2018年年度资料。

根据普查安排，2017年，是第四次全国经济普查的筹备阶段，主要是研究普查的总体方案和开展专项试点；2018年是普查的准备阶段，主要是组建各级普查机构，开展宣传动员，制订和部署普查方案，完成人员选调与培训等；2019年是普查登记、数据审核处理和普查结果发布阶段；2020年为普查资料出版和利用普查结果开展课题研究阶段。

国务院第四次全国经济普查领导小组副组长、国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆强调，现场登记是决定普查质量最关键的环节，各级普查机构、全体普查人员要着力组织好现场登记工作。经普办要加强现场调度和值班值守，及时研究各地普查工作中反映的问题；抓好督促落实，确保普查现场登记数据质量真实准确。

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