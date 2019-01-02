电商法实施 代购、微商行业迎来行为规范

新华社北京1月1日电(记者王茜 赵文君)“法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施”，《电子商务法》1月1日起正式实施，这对当前网络消费的痛点问题的解决，起到了积极的推动作用。那么这部法律实施后，对于相关领域会有哪些变化？法律界人士如何看待这部法律的实施？记者1日采访了有关人士。

近几年来，网络消费发展迅猛，微商就是其中的典型代表，同时也成为消费者权益受损的重灾区。对于那些无实体店、无营业执照、无信用担保、无第三方交易平台，进入门槛低的微商，若与消费者发生消费纠纷，一些微商往往通过更换账号或直接删除“好友”关系，试图逃避法律责任。《电子商务法》实施后，微商作为电子商务经营者在法律上被明确，相应地就要承担起对应的义务与责任，这将为消费者维权提供有力的法律依据。

法律的震慑作用是显著的。1日，一位住在北京的代购告诉记者，这几天周围做代购的朋友大家都不敢发广告了，海关查得特别严，有很多代购奢侈品的朋友都被罚了，有一位代购手表的朋友，在过关时被罚了4万元。

中国人民大学法学院教授刘俊海说，目前海外代购假货多，实际上有些代购根本没出过国，是在国内发售假货。对于私人海外代购，也应该纳入监管，从事职业代购的个人也应当办理市场主体登记，属于电商经营者。根据电商法规定，对零星小额交易进行了豁免，但是究竟什么算零星小额，目前还没有细则，希望出台法规予以明确。

相较于代购来说，网络消费还存在虚假宣传、网络售假、刷单炒信、物流滞缓等电子商务服务问题。而这些劣假产品和商家之所以会让人相信，进而购物，往往离不开买家的评论。

“亲，给个五星好评吧，返2元红包！”网络消费中，部分卖家在评论上做起文章，一方面利用“小恩小惠”诱导消费者给好评，一方面购买“水军”刷好评，而这类行为将在今后被禁止。

面对商品页面的数万条好评，却不可信，这是消费者网购时面临的普遍困惑。商品质量出现问题时，消费者记录下真实的感受往往被卖家或者平台删掉，已经成为见怪不怪的潜规则。

《电子商务法》规定，电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息，保障消费者的知情权和选择权；电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。

刘俊海表示，电商平台在电子商务经营者和消费者之间的交易中发挥了枢纽作用。广大电商经营者，是网络消费维权的第一责任人。应当抓紧调整相关服务内容和服务流程，加快提升服务消费者的综合能力，用优质的服务体验赢得消费者的信任与肯定。

虚假折扣、刷单炒信、砍单杀熟、推诿扯皮等很多属于平台责任落实不到位的问题，影响到消费者的良好网络消费体验。专家建议，有关部门根据电子商务发展需要和消费者需求的变化，尽快出台相应的配套法规规章或司法解释，细化相关规定，督促电商经营者及电商平台落实责任，充分保障网络消费者的合法权益。

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