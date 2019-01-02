国六标准车用汽柴油开始全面供应

本报北京1月1日电 （记者陆娅楠）国家发改委等七部门联合发布公告，宣布自2019年1月1日起，全面供应“国六标准”车用汽柴油，同时停售低于该标准的车用汽柴油。

国家和地方有关职能部门将加强成品油质量监督管理，加大对炼油企业、油库和城乡接合部、郊区、农村加油站（点）油品质量、安全、环保等方面的监管力度，禁止生产、销售和使用非标车船燃油（气）；对非法炼油和调油窝点、非法油品销售点、非法流动加油罐车、非法储存使用非标燃油等违法犯罪行为进行专项清理整顿，强化社会监督，确保成品油质量升级取得实效。

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 14 版）

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