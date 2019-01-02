2018年中国电影票房首破600亿元

本报北京12月31日电 （记者刘阳）国家电影局2018年12月31日晚发布的数据显示：2018年，中国电影保持多年来的增长态势，全年共生产故事影片902部，全国票房首破600亿元，达到609亿元，较去年同期增长9.06%，实现票房新高。国产影片票房378.97亿元，市场占比62.15%。城市院线观影总人次17.16亿。新增银幕9303块，全国银幕总数达到60079块，稳居世界首位。

2018年，国产影片质量不断提升，得到了观众和市场的进一步认可。全年电影票房前4名均为国产影片。票房之外，这些影片也赢得了观众的好口碑。《红海行动》树立了军事大片的新标杆，《唐人街探案2》在“悬疑+喜剧”的新道路上再进一步，《我不是药神》在现实题材开拓上取得了突破。由中国电影艺术研究中心联合艺恩咨询开展的“中国电影观众满意度调查”显示，观众对2018年国产电影的满意度总体处在满意区间，春节档满意度得分为历次春节档调查的最高分。

《 人民日报 》（ 2019年01月01日 04 版）

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