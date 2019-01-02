2018，科技改变生活

时代变迁，科技发展，越来越多的科研成果转化落地。2018年，许多曾经出现在科幻电影里的畅想走进了现实，改变着生活的方方面面。

图为2018年11月6日，在瑞士洛桑，截瘫患者、残疾人运动员茜尔克·帕恩使用外骨骼装置登上楼梯。外骨骼是由钢铁框架构成、供人穿着的机器装置，可提供额外能量帮助四肢运动，是机械结构、医学、人因工程学、计算机技术等多学科领域的高度交叉融合。外骨骼可被应用于医疗、救援、运输等领域。

（新华社/美联）

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