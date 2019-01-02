原标题：迷信“抢票加速包” 不如尝试“候补购票”

随着2019年春运火车票开售，一年一度的春运抢票季即将拉开序幕，在外辛苦了一年的人们，此刻最希望拿到的或许就是一张回家的车票。面对短时间的集中客流，热门地区的车票依旧十分抢手，这也为不少第三方抢票软件提供了施展拳脚的空间。比如，不少抢票软件都提供了诸如VIP加速包、好友助力等抢票服务，号称能够优先出票。（央广中国之声《新闻纵横》）

春节临近，很多人都将购买返乡车票提上了议事日程，各式各样的抢票软件也活跃起来，抢票加速、助力小程序几乎无群不入，亲朋好友们送出的一个个加速包、助力包，貌似一点一滴地提升了抢票成功的概率，缓解了购票者的压力和焦虑，但媒体调查显示，抢票加速包所提高的很可能只是“名义抢票速度”，“实际抢票速度”并未提高，抢票成功率也根本无法保证。即便是一些人直接花钱购买加速包，效果还是如此，通过种种途径获得了几十个加速包，获得了超过百分之八十甚至百分之九十的预估抢票成功率，最终抢不到票的情况比比皆是。

一些抢票网站推出的“抢票神器”“抢票加速包”即便确实有用，可以帮助用户比别人更快一步抢到紧缺的火车票，但严格说来，这种做法破坏了购买火车票的公平性，让那些不愿意或没有经济能力加钱购买火车票的乘客更难抢到回家过年的火车票。这就是“抢票神器”“抢票加速包”招致一些人不满的原因所在。

而从法律角度说，如果抢票平台只是利用技术手段在铁路公司的12306官网上帮助用户购买火车票，而不是提前购入火车票再加价转手卖给用户，那么抢票平台推出“抢票神器”“抢票加速包” 并非囤票倒卖，本身不属于违法行为，与“黄牛党”有着本质区别，因此不宜给“抢票神器”“抢票加速包”贴上一个“穿了互联网马甲的黄牛党”的标签。而且，在网络购票时代，谁能先抢到紧缺的火车票，本身就与使用的电脑配置、网速有关，电脑配置更高级、网速更快就更能先抢到火车票，这与电商“双11”秒杀是差不多的道理。

实际上，“抢票神器”“抢票加速包”的关键问题不在于是否合法，而在于是否靠谱。不少抢票平台推出的“抢票神器”“抢票加速包”，并不能确保帮用户抢到回家的车票，主要也是靠运气。因为“抢票神器”“抢票加速包”并不能帮用户插队买票，只是操作速度比人工操作要快一些，才使得抢票成功率稍微高一点。当12306网站没有火车票时，不管使用哪种“抢票神器”“抢票加速包”都抢不到火车票。抢票平台不时成功帮用户抢到火车票，往往是捡漏的结果，是有人退票或改签了。相反，有些“抢票神器”“抢票加速包”背后有各种“坑”，除了获取用户的隐私信息外，还要让用户白白多花钱。对于这些有损用户合法权益的行为，市场监管部门不能不管不问。

今年12306首次上线“候补购票”新功能，当网上有人进行退票、改签操作时，系统会根据排序，自动将车票划入乘客的购票账户，方便用户捡漏，这项服务是免费的。所以，当我们买不到火车票时，与其迷信要花钱甚至可能受骗的“抢票神器”“抢票加速包”，不如尝试一下不要钱的“候补购票”功能，这肯定要靠谱得多。

(责编：朱江、李栋)