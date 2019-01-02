谨防乘客信息泄露危害“春运安全”

近日网传有人利用互联网贩卖470余万条疑似12306铁路订票网站的用户数据，引发社会广泛关注。中国铁路总公司官方微博回应“网传信息不实，12306网站未发生用户信息泄露”。北京市公安局网络安全保卫总队会同西城分局成立专案组查实，一个网络用户在网上贩卖户数据，包含60余万条用户注册信息和410余万条铁路乘客信息，警方已将犯罪嫌疑人陈某抓获归案。（相关报道见05版）
据网安总队调查，这名网络用户获取的60余万条用户注册信息，是前期在网上非法购买所得，其余410余万条铁路乘客信息，则系其利用上述用户注册信息，通过第三方网络订票平台非法获取。所以，这一次用户信息泄露确实并非来自12306网站，网友将矛头指向12306网站是不实指责，不能让12306网站背黑锅。
在春运即将到来之时，这起用户数据泄露事件，不免令广大乘客担忧焦虑：为了回家过春节，个人信息面临被泄露的危险，这实在是给喜庆春节蒙上了一层阴影，一定程度上也可能危害“春运安全”。
这起案件中的犯罪嫌疑人在网上非法购买用户注册信息，利用这些信息再到第三方网络订票平台非法获取铁路乘客信息。用户个人信息在一些网络空间可以随意买卖，这早已不是新鲜事，而更值得警惕的是，个人信息交易泛滥，不仅使个别的不法分子唯利是图、铤而走险，这背后还形成了庞大的黑色利益链。在这个网络时代、大数据时代，个人信息更容易被整合，但一些网络服务商对用户个人信息却欠缺有力的保护，一些网络运营者利用平台优势收集用户信息，甚至泄露用户个人隐私牟利。这些都让公民个人信息更容易被泄露，在网络上可以随意购买公民个人信息。
上述案件中，犯罪嫌疑人利用购买来的用户注册信息，就能轻松通过第三方网络订票平台非法获取铁路乘客信息，这也暴露了一些第三方网络订票平台存在制度漏洞，对乘客信息保护不力。在春运即将来临之际，这样的问题尤其令人担忧，也值得第三方网络订票平台总结经验教训。要避免类似问题的出现，关键是要加强技术防护，避免乘客个人信息被不法分子窃取。
同时，12306网站也不能因为此次铁路乘客信息泄露与自己无关，就可以掉以轻心高枕无忧。作为乘客购票的权威主体平台，12306网站更需要加强技术防控，确保广大乘客个人信息绝对安全，确保绝对不会泄露，这样才能让广大乘客放心、安心回家。
不能再让个人信息继续“裸奔”下去了。监管执法部门、互联网平台都要为个人信息安全保驾护航，互联网平台要不断升级技术手段，职能部门、监管执法部门应该改进和强化对企业的监管。各方都能守土有责，共同筑牢个人信息安全屏障，乘客个人信息才不会再有泄露之虞，这个角度的春运安全才能得到充分保障。
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