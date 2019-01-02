原标题：这个你别信 早起打卡能领钱

“早起打卡”可以督促自己早起，又可以赚到钱，这样两全其美的好事，你碰到过吗？近年来，一种“早起打卡”活动在部分人群中流行起来。规则是参与者交纳小额保证金，每天早起通过手机APP打卡，成功打卡者瓜分未成功打卡者的保证金。

据悉，重庆警方2018年7月破获一起以“早起打卡”活动为外衣，实际上犯罪嫌疑人通过修改后台数据和签到规则，非法占有参与者保证金的电信网络诈骗案。

据了解，要参与“早起挑战”活动，得交纳10元起价的保证金，每天在指定时间段内，用“早起挑战团”APP打卡签到，成功打卡者瓜分未成功打卡者的保证金。连续打卡21天，就可以把保证金取出，一旦中途未成功打卡，所有保证金都会被扣光。

受害者感慨

“一直以为自己是早起的‘鸟儿’，可以有‘虫’吃，没想到自己却成了被‘鸟’吃的虫子！”

据新华社

(责编：朱江、李栋)