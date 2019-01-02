这个你别信 早起打卡能领钱

“早起打卡”可以督促自己早起，又可以赚到钱，这样两全其美的好事，你碰到过吗？近年来，一种“早起打卡”活动在部分人群中流行起来。规则是参与者交纳小额保证金，每天早起通过手机APP打卡，成功打卡者瓜分未成功打卡者的保证金。
据悉，重庆警方2018年7月破获一起以“早起打卡”活动为外衣，实际上犯罪嫌疑人通过修改后台数据和签到规则，非法占有参与者保证金的电信网络诈骗案。
据了解，要参与“早起挑战”活动，得交纳10元起价的保证金，每天在指定时间段内，用“早起挑战团”APP打卡签到，成功打卡者瓜分未成功打卡者的保证金。连续打卡21天，就可以把保证金取出，一旦中途未成功打卡，所有保证金都会被扣光。
受害者感慨
“一直以为自己是早起的‘鸟儿’，可以有‘虫’吃，没想到自己却成了被‘鸟’吃的虫子！”
据新华社
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】