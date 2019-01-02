原标题：“抢票加速包”是穿了马甲的黄牛

这些第三方购票平台推出的“抢票加速包”，可以说与黄牛倒票无异，因为它们的加价抢票服务等同于在原票价基础上加价转手倒卖。

一年一度的春运抢票季即将拉开序幕，这也为不少第三方抢票软件提供了施展拳脚的空间。比如，不少抢票软件都提供了VIP加速包、好友助力等抢票服务，号称能够让使用者优先出票。

其实“抢票加速包”并不新鲜，从2017年春运开始，携程、去哪儿、智行、高铁管家等多家购票平台就开始推出了这种服务，只不过当时被称为“有偿抢票”。

而现在这种分为快速、急速、VIP等多个级别的加速包，也带有付费内容，购票者付费越多，则享有的加速包越多或加速包级别更高，从而可以提升抢票成功率。但是这种购票规则，与加价从黄牛手中拿票，有什么不同吗？

有偿抢票、抢票加速包，与黄牛倒票，本质上差不多。只不过，这些购票平台穿了一层马甲，将“倒票”修饰为“有偿服务”。但黄牛们过去在车站倒票，后来用“抢票神器”倒票，也可以称之为“有偿服务”吧。

通常情况下，提供服务收取一定数额的服务费应无可厚非。黄牛的“有偿服务”之所以不合法，是因为他们扰乱了正常的市场交易秩序，损害了正常购票旅客的合法权益。而现在，这些第三方购票平台推出的“抢票加速包”，可以说与黄牛倒票无异，因为它们的加价抢票服务等同于在原票价基础上加价转手倒卖。

如果没有“加速”服务，购票者都在同一起跑线上；而有了“加速”服务之后，则是付费者优先。如果大家都想优先，结果就是，多数人付费取得“加速权限”后又回到了同一起跑线上。在此过程中第三方购票平台稳赚不赔。

公众被这些购票平台的倒票游戏玩得团团转，公共资源成了商家的赚钱工具，这种事不该没人管。曾有记者向有关部门反映这一问题，得到的回复是，目前正规商家的抢票服务价格是放开的，消费者可以自主选择。

监管部门是否混淆了“服务价格”与“抢票价格”、正常服务与不正常的“抢票服务”的概念？提供购票平台、代人购票，都没问题，这属于合理合法的服务，服务费市场定价也没问题。但“抢票”则触及市场规则，损害更多消费者公平交易权益，在此基础上的加价收益就理应不合法。

为何黄牛的“抢票服务”不合法，“正规商家抢票服务”就合法？穿了马甲的黄牛，网友们照样认识，监管部门怎么就认不出来呢？早在2013年，工信部和当时的铁道部就曾要求封杀软件商的“抢票神器”，认为这是强行加塞行为。可多年过去了，这些“抢票神器”不但没有消失，反而越做越大。

2019年铁路春运期间，12306网站也将推出“抢票功能”，但与第三方平台的“抢票”不同，12306的候补购票不仅免费，而且购票者机会均等。相比之下，那些第三方平台的“加速包”就更显得不厚道了。

□马涤明（职员）

(责编：朱江、李栋)