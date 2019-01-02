原标题：供销两旺 元旦消费市场迎开门红

岁末年初之际，“买买买”购物模式正式开启。目前，北京、上海、四川等国内旅游购物胜地的消费数据显示，假期旅游、餐饮热度高涨，线上线下商家打折促销力度加大，消费潜力进一步得到释放。业内人士指出，从元旦市场的情况来看，消费者对商品品质和服务体验的追求不断升级，商家也进入服务和体验的比拼模式。

北京市数据显示，三天元旦假日，市商务局重点监测的60家商业服务业企业实现零售额30.1亿元，同比增长6.3%。另据银联商务大数据监测，上海市元旦假期三天共发生消费134.97亿元，同比增长10.6%。消费金额排名前三的商圈为南京西路、南京东路和陆家嘴，三者均为市级核心商圈。上海市商务委消息，节日期间，外来游客消费次数高达363.5万人次，发生消费为40.1亿元，较去年同期分别同比增长11.16%和11.20%，外来游客消费占全市发生消费比重达29.7%。

旅游市场方面，有在线旅游机构报告显示，“拼假出游”成年末关键词。圣诞节、元旦双节期间，行程3天以上的出游人次占比近7成。利用年假、调休假“拼假出游”成年末出游关键词。没有假期余额的消费者，也不愿错失出游机会，他们更为青睐1-2天的周边游。

不只节日消费数据可观，从已有数据来看，2018年消费对经济的整体贡献也在加大。商务部最新数据显示，2018年前11个月社会消费品零售总额达34.5万亿元，同比增长9.1%，消费对经济增长贡献率达78%。消费规模进一步扩大，消费结构进一步优化。

消费市场的表现，与今年以来从中央到各部委联动出台的一系列激发居民消费潜力政策密不可分。在供给侧，一方面加大国内商品和服务的供给，另一方面，通过降关税、扩大进口、鼓励跨境电商发展等政策不断满足国内消费市场升级的需求。

盼望已久的个人所得税专项附加扣除政策也在2019年1月1日实施，将进一步减轻个人税负。有研究测算显示，除了削减增值税外，2019年的个人所得税削减还可能使消费增加 2400亿元。

商务部流通产业促进中心服务业研究室副主任、研究员陈丽芬对《经济参考报》记者表示，2018年以来的促消费政策，从供需两端发力推动消费升级，落实供给侧结构性改革，更大程度地促进供需匹配，激发了消费潜力。

“2019年，尽管受到一些不利因素的影响，消费增长承受一定压力，但消费市场发展仍具备许多有利条件，稳健发展的基本面没有改变，消费升级的大趋势没有改变，长期稳中向好的总势头没有改变。” 商务部市场运行司副司长王斌在近日召开的全国商务工作会议期间表示，综合研判，预计2019年社会消费品零售总额将增长9%左右，消费贡献率在65%左右，有望继续成为经济增长的第一引擎。

(责编：朱江、李栋)