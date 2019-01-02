原标题：我国经济变局中仍将行稳致远

2018年以来，全球经济总体延续复苏态势，但动能放缓。展望2019年，鉴于贸易保护主义继续抬头、全球流动性渐次趋紧、潜在的新兴市场货币危机以及地缘冲突等风险因素，全球经济大概率弱势增长。对于中国而言，内忧外患之下，我国经济下行压力仍存，预计2019年我国GDP增速将回落，但是，政策空间和市场韧性仍将助力我国经济行稳致远。

回看2018年，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。一方面，数据显示，2018年第三季度GDP当季同比增长6.5%，是2008年金融危机以来的次低水平；2018年12月我国制造业PMI降至49.4%，触及2016年3月以来新低并首度跌至荣枯线下方。另一方面，我国经济仍稳定运行在合理区间，消费基础性作用进一步增强，经济结构不断优化，新经济引擎作用更强。数据显示，截至2018年第三季度，最终消费对经济增长的贡献率走高至78%；2018年4月以来，我国制造业投资增速已经连续8个月反弹；2018年前11个月，我国高技术制造业和装备制造业增加值同比分别快于规模以上工业企业5.5个和2.0个百分点。

中央经济工作会议指出，当前经济运行的问题是前进中的问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。简单来看，就是既有保护主义、单边主义、民粹主义明显抬头所带来的外部扰动，又有调结构、转动能、防风险、去杠杆所致的内部约束。因此，贸易冲突之外，2019年我国经济运行尚有两大制约。

一方面，全球流动性加速紧缩，“后QE时代”全球经济增速趋于放缓。2018年10月以来，10年期美债收益率上破3.2%并一度摸至3.25%。在美联储加息带动下，欧央行将在2018年底正式结束QE，并有可能2019年夏天之后启动加息；日本2017年7月以来就逐步缩减购买国债的规模；2018年以来，加拿大、英国、阿根廷、土耳其、印度等国均不同程度地上调基准利率。在全球流动性加速紧缩的背景下，信贷收缩无疑会对全球经济带来冲击，中国自然也难以幸免。

另一方面，我国经济结构转型不会一蹴而就，阵痛不可避免。客观来看，在我国过去二三十年的高速发展历程中，很多行业的发展模式比较粗犷，有的是低附加值产业，有的是以牺牲环境为代价，还有的是依靠大量的资本投入。党的十八大以来，我国一直强调要转变经济发展模式，加快新旧动能转换，要高质量发展和绿色发展，这一过程中，不少企业或行业将会面临转型困境，可能会面临行业生产景气度下滑、企业盈利缩水等一系列问题和挑战。

形势有变化，对策自然有优化。我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，世界面临百年未有之大变局，变局中风险和机遇同生并存。根据中央经济工作会议的部署，2019年我国宏观政策将稳字当头，要确保增长稳，也要进一步做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期“六稳”工作；要牢守底线、保持定力，也凸显了危机意识尤其是要强化逆周期调节。

我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，体量大、市场深、韧性强等基本态势没有变，具备打赢防范化解重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件，已有的各项政策安排也将为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

(责编：朱江、李栋)