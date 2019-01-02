原标题：回归理性 元旦小长假多地楼市遇冷

2019年元旦小长假第一天，一楼盘置业顾问只带了两波看房的客人，也就是往年小长假的零头。“最近二手房人们看得少，市场偏向于新房，所以我们2019目标是多带看新房。”她说。

中原地产数据显示，2019年元旦小长假前两日即2018年12月30日、31日，上海商品住宅分别网签258套与243套，较2017年同期的156套与57套，分别上涨65%和326%。广州方面，前两日商品住宅分别网签1790套与297套，较2017年同期的385套和91套分别上涨364.9%和226%。深圳方面，30日网签62套，较2017年的90套同比下降31%，31日网签70套，较2017年同期的60套上涨16%。北京市场网签暂停，30日住宅网签只有4套。

中原地产首席分析师张大伟表示，整体来看，一线城市2019年元旦假期期间市场网签成交量与2018年元旦相比有所上行，但主要原因是因为年末大部分房企集中签约冲刺。从市场趋势看，2019年一线城市市场将继续低迷。二线城市也将维持平稳降温，2019年全国房地产市场开门遇冷已成定局。

张大伟介绍，2018年北京成交24971套，刷新年度最低纪录。对比2017年供应少，2018年供应井喷的情况下，成交量萎缩带来库存大幅度上涨。

中泰证券首席经济学家李迅雷表示，卖出去的房子不会凭空消失，尽管当前库存水平较低，但它仍将成为房地产市场的潜在供给。因此，今后可能就会面临“跌价补库存”，即当新开工面积大于销售面积的时候，开发商就进入被动补库存模式。

清华大学房地产研究所所长刘洪玉日前在第八届“责任地产”高峰论坛上表示，虽然房企业绩比较抢眼，但对未来有不确定性，加上还有一些外部环境的调整，所以企业的融资难度也在加大，融资的成本在上升。另外，有不少的企业存在着流动性或者是高杠杆带来的风险。

中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞也表示，未来一段时间，房地产抵押贷款还款违约的风险可能会有所增加，有关方面需要做好防范或应对。在他看来，过去一段时间房地产的过快增长已经对住房以外的消费、生产和投资产生了非常明显的挤出效应，而实体经济回升缓慢、宏观经济持续下行或导致不能按时偿还住房抵押贷款的家庭有所增加。

在此背景下，刘洪玉说，未来重点完善基础性的住房制度，构建稳定市场的长效机制。目标在于房住不炒、住有所居；同时市场稳定，稳地价、稳房价、稳预期，最后实现整个房地产业的稳定。

(责编：朱江、李栋)