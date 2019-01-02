原标题：楼市调控政策应尽快转为长期制度

楼市在降温趋稳中步入2019年。据媒体报道，2018年各地调控438次，成为楼市调控最频繁的一年。网民称，须坚定“房住不炒”底线，加快建立和完善房地产市场长效机制。

近期，个别城市开始对房地产调控措施进行微调。在网民看来，这些都是地方结合本地实际情况作出调整的自主行为，没有触及“房住不炒”的底线，符合“因城施策、分类指导”的思路。

网民“潘璠”表示，“房住不炒”定位是中央多次明确和强调的，旨在让市场供求关系真正发挥作用，终止“暴涨—调控—调控放松—再涨—再调控”恶性循环，应长期坚持。各地因城施策调整相关政策和措施，也都应以“房住不炒”作为衡量和评判的标准。各地在因城施策过程中，要全面评估、审慎出台相关措施及影响。无论是正视当下经济运行中的困难和不确定性因素，还是考虑地方经济的长远可持续发展，都要尽快摆脱对房地产和土地财政的依赖，切实推进结构调整、动能转换，培育和发展新的经济增长点。

“地方给出的松绑理由可以有千万个，但保持楼市稳定是前提，实现不了必然要严厉问责。”网民“李宇嘉”说。

更迫切的是，楼市调控政策须加快转向长期制度。不久前召开的中央经济工作会议继续将“构建房地产市场健康发展长效机制”作为重点任务。网民认为，前期楼市调控主要包括限购、限价、限贷、限售、限商等措施，从长期来看，需要从以行政措施为主向综合施策转变，财税、土地、金融和行为规制等符合市场经济原则的长期制度要发挥更大作用。

“在不断的政策实践中，长效机制虽然还没有整体发布，但已经在很多层面变得越来越具体。”网民“陶凤”认为，长效机制最终的模样，一定是供给端和需求端的双向“长效”。从调控政策本身看，因城因地制宜、精准施策还是主基调。严格执行现有的限购、限价等政策之外，热点城市房贷调控力度依然不会手软。传统限制性调控将成为长效机制形成前的“短期投放”，而更长的政策储备将会是土地、金融、税收等方面的综合调整，土地改革、资本利得税和房产税等具体的改革，将关系到租赁市场的破局，关系到金融杠杆导向实体经济的虚与实，关系到地方摆脱土地财政依赖的全方位补给。

（记者 张小洁 整理）

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