原标题：近五年中国进口对世界进口增长平均贡献率达22.5%

北京师范大学国际经济与贸易系主任魏浩教授带领的课题组在京发布了《中国进口发展报告（2018年）》。报告显示，1978—2017年，中国从世界各国的进口总额从109亿美元上升到18410亿美元，增长了169倍。1979—2017年，中国进口总额占世界进口总额的比例，从0.93%上升到11.59%，其中2012—2017年，中国进口对世界进口增长的平均贡献率达22.5%。

报告显示，改革开放以来，中国从世界各国的进口总额总体表现为稳步上升的态势，尤其在2001年加入WTO以后，中国进口总额经历了一轮高速增长。1978—2017年，中国从世界各国的进口总额从109亿美元上升到18410亿美元，增长了169倍，与此同时，中国的进口来源国从2001年的181个地区增加到了2017年的218个地区。

报告发现，1979—2017年，中国进口总额占世界进口总额的比例，从0.93%上升到11.59%。其中，2001年加入WTO后，占比开始快速增加。2012年以来，中国进口总额占世界进口总额的比例都保持在10%以上。中国进口在世界的排名从1979年的第23位上升到2017年的第2位。2002—2007年，中国进口对世界进口增长的平均贡献率仅为10.7%。2012—2017年，中国进口对世界进口增长的平均贡献率达22.5%。

(责编：朱江、李栋)