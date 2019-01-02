近五年中国进口对世界进口增长平均贡献率达22.5%

北京师范大学国际经济与贸易系主任魏浩教授带领的课题组在京发布了《中国进口发展报告（2018年）》。报告显示，1978—2017年，中国从世界各国的进口总额从109亿美元上升到18410亿美元，增长了169倍。1979—2017年，中国进口总额占世界进口总额的比例，从0.93%上升到11.59%，其中2012—2017年，中国进口对世界进口增长的平均贡献率达22.5%。
报告显示，改革开放以来，中国从世界各国的进口总额总体表现为稳步上升的态势，尤其在2001年加入WTO以后，中国进口总额经历了一轮高速增长。1978—2017年，中国从世界各国的进口总额从109亿美元上升到18410亿美元，增长了169倍，与此同时，中国的进口来源国从2001年的181个地区增加到了2017年的218个地区。
报告发现，1979—2017年，中国进口总额占世界进口总额的比例，从0.93%上升到11.59%。其中，2001年加入WTO后，占比开始快速增加。2012年以来，中国进口总额占世界进口总额的比例都保持在10%以上。中国进口在世界的排名从1979年的第23位上升到2017年的第2位。2002—2007年，中国进口对世界进口增长的平均贡献率仅为10.7%。2012—2017年，中国进口对世界进口增长的平均贡献率达22.5%。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】