中央企业在海外积极履行社会责任

中国社科院、国务院国资委近日发布的首本《中央企业海外社会责任蓝皮书》显示，“一带一路”倡议提出五周年以来，中央企业广泛参与“一带一路”建设，在海外积极履行企业社会责任。
课题组共向96家中央企业发放问卷，回收了72份有效问卷。报告显示，92%的中央企业参与“一带一路”建设；63%的中央企业在“一带一路”沿线国家进行股权投资；中央企业在“一带一路”沿线主要参与制造业、采矿业、建筑业。
报告显示，近三年来，99%的中央企业在“一带一路”沿线运营过程中未发生员工重大健康或安全生产事故，中央企业海外运营员工健康及安全生产建设成绩优异；中央企业在“一带一路”沿线国家共雇佣当地员工36万余人。96%的中央企业海外机构已建立平等的中外雇员雇佣制度，76%的中央企业建立了培养与晋升的平等雇佣制度，75%的中央企业还建立了薪酬与福利设置中的平等雇佣制度；过去三年，97%的中央企业在“一带一路”沿线运营过程中，不曾因环境问题被当地媒体报道过，还有2%的中央企业被当地媒体正面报道，予以高度评价。
报告也发现，36%的中央企业海外分支机构未建立企业社会责任管理体系；仅有22%的中央企业曾经发布过海外报告；超七成中央企业认为海外履责缺少专业组织和人才服务。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】