原标题：中央企业在海外积极履行社会责任

中国社科院、国务院国资委近日发布的首本《中央企业海外社会责任蓝皮书》显示，“一带一路”倡议提出五周年以来，中央企业广泛参与“一带一路”建设，在海外积极履行企业社会责任。

课题组共向96家中央企业发放问卷，回收了72份有效问卷。报告显示，92%的中央企业参与“一带一路”建设；63%的中央企业在“一带一路”沿线国家进行股权投资；中央企业在“一带一路”沿线主要参与制造业、采矿业、建筑业。

报告显示，近三年来，99%的中央企业在“一带一路”沿线运营过程中未发生员工重大健康或安全生产事故，中央企业海外运营员工健康及安全生产建设成绩优异；中央企业在“一带一路”沿线国家共雇佣当地员工36万余人。96%的中央企业海外机构已建立平等的中外雇员雇佣制度，76%的中央企业建立了培养与晋升的平等雇佣制度，75%的中央企业还建立了薪酬与福利设置中的平等雇佣制度；过去三年，97%的中央企业在“一带一路”沿线运营过程中，不曾因环境问题被当地媒体报道过，还有2%的中央企业被当地媒体正面报道，予以高度评价。

报告也发现，36%的中央企业海外分支机构未建立企业社会责任管理体系；仅有22%的中央企业曾经发布过海外报告；超七成中央企业认为海外履责缺少专业组织和人才服务。

(责编：朱江、李栋)